Еще 11 видов животных в России отнесли к категории редкости 0, то есть их признали вероятно исчезнувшими, пишет «Коммерсант» со ссылкой на итоги последней инвентаризации минприроды России.

В список вошли лошадь Пржевальского, чернобрюхий глухарь, красноногий ибис, овсянка Янковского, тюлень-монах, кулан, популяция атлантического осетра бассейна Черного моря, аборигенная популяция балтийского осетра и другие.

Вероятность встретить вышеперечисленные виды в дикой природе теперь приближается к нулю.

По данным ведомства, за последние 400 лет с территории России исчезли девять видов и подвидов животных, среди которых тур, морская корова и степной тарпан.

Кроме того, в стране возрастает число животных и растений, занесенных в Красную книгу. Сейчас в нее включены 443 вида животных и 676 видов растений.

Директор заповедного департамента Минприроды России Ирина Маканова считает, что следует разработать эффективный механизм, который улучшил бы качество работы заповедников, национальных парков и заказников.

В данный момент министерство природных ресурсов и экологии РФ занимается разработкой Стратегии развития системы ООПТ (Особо охраняемых природных территорий России) на период до 2030 года, которая будет регулировать работу таких учреждений.

Красная книга России по животным была впервые издана в 1983 году, с 1988 года начала издаваться аналогичная книга по растениям. В нее включены редкие виды животных, растений и грибов, а также имеется информация о мерах по их охране.