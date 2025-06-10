Независимая комиссия ООН 10 июня обвинила Израиль в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Газе. В докладе говорится, что армия Израиля уничтожила образовательную и медицинскую систему сектора и разрушила более половины всех религиозных и культурных объектов — как часть «широкомасштабной и непрекращающейся атаки на палестинский народ».

В отчете израильские силы обвиняются в совершении военных преступлений, включая направленные атаки против гражданских лиц и преднамеренные убийства при атаках на образовательные учреждения, которые привели к жертвам среди гражданского населения.

«Убивая гражданских лиц, укрывавшихся в школах и религиозных объектах, израильские силы безопасности совершили преступление против человечности — истребление», — отмечают докладчики ООН.

Хотя разрушение культурных ценностей, включая образовательные учреждения, само по себе не является актом геноцида, в отчете добавляется, что «наличие таких действий может тем не менее указывать на геноцидальные намерения уничтожить защищаемую группу».

Председатель комиссии Нави Пиллэй подчеркнула: «Мы видим все больше и больше признаков того, что Израиль проводит согласованную кампанию по уничтожению палестинского присутствия в Газе».

«Дети в Газе потеряли свое детство, — сказала она. — Они вынуждены беспокоиться о выживании среди атак, неопределенности, голода и бесчеловечных условий жизни».

Комиссия была создана ООН еще в 2023 году для расследования нарушений гуманитарного права и прав человека на оккупированных Израилем палестинских территориях.

В мае глава отдела гуманитарной помощи ООН Том Флетчер призвал членов Совбеза ООН принять меры «для предотвращения геноцида» в Газе. Тель-Авив отрицает совершение геноцида, однако все больше свидетельств доказывает его вину.

«Для тех, кто убит, и для тех, чьи голоса заглушены: каких еще доказательств вам сейчас нужно? — сказал Флетчер 14 мая, обращаясь к Совбезу. — Будете ли вы действовать — решительно — чтобы предотвратить геноцид и обеспечить соблюдение международного гуманитарного права?»



