Первая группа женщин-военнослужащих Саудовской Аравии завершила боевую подготовку, сообщает Al Arabiya.

Жительницы королевства прошли в центре подготовки женских кадров вооруженных сил 14-недельный курс, который начался с 30 мая и завершился 1 сентября. На церемонии вручения дипломов присутствовал начальник штаба Саудовской Аравии Файяд бин Хамед аль-Рувайли вместе с другими высокопоставленными офицерами.

Генерал-майор Адель бин Мухаммад аль-Балави, глава Управления образования и подготовки вооруженных сил, выступил с речью, в которой подчеркнул: у центра имеется миссия, которая заключается в предоставлении отличного образования и создания идеальной учебной среды.

«Это делается в соответствии с международными стандартами качества, которые отвечают потребностям женщин-новобранцев. Это направлено на повышение общей эффективности, что поможет достичь целей министерства обороны в будущем», – отметил он.

В последние годы в Саудовской Аравии проводятся реформы, направленные на расширение прав и возможностей женщин. Так, в последнее время им разрешили водить автомобили, посещать игровые площадки и стадионы, а также получать профессии, которые ранее были доступны только мужчинам.