В тени продолжающегося ближневосточного кризиса разворачивается медленная, незаметная, но потенциально взрывоопасная ситуация — вмешательство Израиля в дела сирийской друзской общины. После свержения режима Башара Асада Сирия пытается выстроить новую государственность, но этот процесс осложняется вмешательством внешних сил. Израиль, под предлогом «защиты друзов», шаг за шагом усиливает свою экспансию в приграничные районы Сирии, разыгрывая карту этноконфессиональных различий.

Друзы: народ на перекрестке

Кто такие друзы? Эта замкнутая этноконфессиональная группа арабов насчитывает около 2 млн человек, проживающих в нескольких странах Ближнего Востока. Около 700 тыс. друзов живут в Сирии, преимущественно в провинции Эс-Сувейда (регион Джебель эд-Дуруз, или «Друзские горы»). Также значительные общины есть в Ливане (около 300 тыс.), Израиле (более 150 тыс.) и Иордании (около 20 тыс.).

Друзы исповедуют особую монотеистическую религию, возникшую в XI веке как ответвление шиитского ислама исмаилитского толка с элементами неоплатонизма, гностицизма и иудаизма. Самоназвание друзов — «аль-мувахиддун», что означает «единобожники». Их религия эзотерична, а основы учения держатся в строгом секрете от посторонних. Община делится на «посвященных» (уккаль) и «неведающих» (джуххаль), причем только первые имеют полный доступ к священным текстам и ритуалам.

Один из основополагающих принципов друзской общины — «такия» («благоразумное сокрытие»), позволяющий им скрывать свои религиозные убеждения во враждебном окружении. Это помогало друзам сохранять свои обряды в течение столетий, но также способствовало формированию крепкой внутренней солидарности и закрытости от внешнего мира.

Семена разделения: наследие колониализма и диктатуры

История современной Сирии — это история преодоления искусственных разделений, заложенных еще в колониальный период. Французский мандат (1920-1946) целенаправленно продвигал политику «разделяй и властвуй», создавая автономные районы для различных этноконфессиональных групп. Друзы получили собственную автономию в области Джебель эд-Дуруз, что заложило фундамент для будущего регионального сепаратизма.

Французы целенаправленно разжигали сектантскую лояльность и этнический национализм, чтобы задушить появление арабского национализма, отмечают историки. Эта политика включала в себя предоставление автономии в районах, где меньшинства составляли большинство: алавиты контролировали регион Латакии, а друзы — территорию на юге страны.

Французы также создали специальные военные подразделения по этническому и конфессиональному признаку — «Восточную армию», куда входили халдейские, ассирийские, алавитские, друзские, курдские и черкесские силы. Это усилило разногласия между арабами-суннитами и меньшинствами.

После обретения независимости Сирия унаследовала эти структурные проблемы. В 1963 году к власти пришла партия БААС, которая первоначально опиралась на поддержку меньшинств, включая друзов. Однако после неудачной попытки переворота, предпринятой друзским офицером Салимом Хатумом в 1966 году, друзы были в значительной степени исключены из политического и военного руководства.

Режим Хафеза, а затем и Башара Асада умело манипулировал межконфессиональными противоречиями для укрепления собственной власти. «Если режим в Сирии зависит от невроза, то это невроз привилегий, и поэтому тревога всех его бенефициаров, какой бы ни была их секта, заключается в том, что они могут многое потерять, если режим падет», — отмечают исследователи Акрам Кеши и Джером Мукурент. То есть, представители различных сект (религиозных групп) поддерживали режим не из-за идеологии или религиозных убеждений, а из страха потерять привилегированное положение

Современная ситуация: Израиль вступает в игру

После свержения режима Асада в конце 2024 года Сирия вступила в сложный переходный период. В этих условиях Израиль начал активно позиционировать себя как «защитник» друзской общины, особенно в приграничных районах и в пригороде Дамаска Джарамане, населенном преимущественно друзами.

Напряженность в Джарамане возникла после инцидента на контрольно-пропускном пункте 27 февраля 2025 года, когда произошла стычка между сотрудниками безопасности переходного правительства и местными силами самообороны. Местные друзы не позволили силовикам въехать в населенный пункт, что привело к вооруженному столкновению, в результате которого погиб один из сотрудников безопасности.

В ответ на эти события премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили армии Израиля подготовиться к «защите» друзов Джараманы. «Защита нашего общества и нашей земли — это обязанность нашего народа», — подчеркнул лидер одного из крупных друзских ополчений, Лаит аль-Балус, отвергая израильское вмешательство.

В ночь на 4 марта 2025 года подразделения израильской армии провели «молниеносную сухопутную операцию» на юге Сирии, в районе стыка провинций Деръа и Эль-Кунейтра. Официально Израиль заявил, что операция была направлена на уничтожение «старых арсеналов и военных объектов», однако многие наблюдатели связывают эти действия с более широкой стратегией укрепления влияния Израиля в приграничных районах.

Еще в декабре 2024 года Израиль впервые за 50 лет продвинулся за пределы буферной зоны в районе Голанских высот, и в феврале 2025 года на юго-востоке провинции Сувейда был образован так называемый «Военный совет Сувейды» во главе с Тариком аш-Шуфи, выступающий за автономию друзской провинции и поддержку действий Израиля на юге Сирии.

Реакция друзской общины и арабского мира

Несмотря на попытки Израиля представить себя защитником друзов, сама друзская община далеко не едина в своем отношении к израильскому вмешательству. Пресс-секретарь крупнейшей друзской вооруженной группы в Сувейде Басим Абу Фахр заявил: «Мы на стороне Сирии, поддерживаем государственные институты. Дамаск всегда был нашим ориентиром».

Лидер друзов Ливана Валид Джумблат, обладающий значительным влиянием среди друзской общины всего региона, также выступил с резким осуждением действий Израиля. Он обвинил «сионистов» в использовании друзских солдат и офицеров для подавления палестинцев в Газе и на Западном берегу, одновременно стремясь к экспансии в Джебель-аль-Араб в провинции Сувейда — оплоте друзов в Сирии.

После экстренного заседания Генеральной Ассамблеи Друзского религиозного совета в штаб-квартире секты в Бейруте, где участники обсудили последние события в Ливане и Сирии, Джумблат выступил с заявлением, в котором сказал, что «определенные безвольные личности» подталкивают к гражданской войне.

Друзские духовные лидеры также отвергли израильское вмешательство. Друзский шейх акль в Ливане Сами Абу аль-Мона подчеркнул, что друзская община стремится к интеграции в общество и «не будет защищена врагом».

Арабское сообщество также отреагировало на действия Израиля. Участники чрезвычайного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире осудили «нападение Израиля на Сирийскую Арабскую Республику и вторжение на ее территорию», назвав это «вопиющим нарушением международного права и агрессией против суверенитета». Они призвали международное сообщество и СБ ООН «обязать Израиль прекратить агрессию и уйти с территории Сирии».

Перспективы и риски

Израильское вмешательство в дела друзской общины Сирии несет в себе серьезные риски как для самих друзов, так и для всего региона. Как отмечает израильская газета Haaretz, «в этом изменчивом климате жесткое и надменное вмешательство Израиля, выдающего себя за защитника друзской общины, — это последнее, что нужно сирийским друзам».

Существует опасность, что действия Израиля могут привести к дальнейшей фрагментации сирийского общества и усилению сепаратистских тенденций. Для друзской общины, которая исторически стремилась к балансу между сохранением своей идентичности и интеграцией в сирийское общество, это может иметь катастрофические последствия.

Вместе с тем, очевидно, что большинство друзов продолжают видеть свое будущее в составе единой Сирии. «Несмотря на перемены и независимо от того, насколько велики вызовы, мы стремимся сохранить экзистенциальные принципы, и секта не откажется от них», — заявил Абу аль-Мона, призывая к единству и отказу от втягивания в разрушительные гражданские конфликты.

В конечном итоге, судьба друзской общины Сирии неразрывно связана с будущим всей страны. И только укрепление сирийской государственности, основанной на принципах инклюзивности и равноправия всех этноконфессиональных групп, может стать надежным фундаментом для долгосрочной стабильности и развития.

***

В сложной мозаике ближневосточной политики друзская община Сирии оказалась между молотом и наковальней — между стремлением сохранить свою уникальную идентичность и необходимостью интегрироваться в более широкое сирийское общество. Израиль, играя на существующих противоречиях, преследует собственные геополитические интересы, но эта игра может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона. В этой ситуации особое значение приобретает укрепление международного сотрудничества для поддержки территориальной целостности и суверенитета Сирии, а также защиты прав всех ее граждан, независимо от их религиозной или этнической принадлежности, к чему на протяжении длительного времени призывает Турция.