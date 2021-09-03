За последние восемь лет Россия экспортировала сырья на 1,436 трлн долларов. Это 54% от общего экспорта (3,121 трлн долларов). Если же исключить форс-мажорный 2020 год, то цифры изменятся незначительно: экспорт сырья – 1,324 трлн долларов, а весь экспорт – 2,88 трлн.

Мы вряд ли найдем страну, которая добровольно отказывалась бы от экспорта сырья. Исключение здесь – США. Однако Штаты замораживали нефтяные месторождения для будущих поколений, считая, что до этих времен они проживут и без нефти. Такая тактика оказалась ошибочной, так как сырье – это половина мировой торговли и важный фактор ценообразования. Итог: американцам пришлось разморозить месторождения, несмотря на профицит нефти на мировых рынках.

Но есть и другие случаи. Не все страны могут экспортировать сырье, несмотря на его наличие. Например, Венесуэла с крупнейшими в мире запасами находится под санкциями и не может реализовать свои богатства, из-за чего экономика страны находится в плачевном состоянии. Однако Венесуэла в 2020 году передала Росзарубежнефти все свои месторождения для экспорта. Где именно добывается нефть, которую экспортирует Россия, не всегда известно.

Другой случай – Туркменистан, которая обладает крупнейшими запасами газа, но по ряду причин не может реализовать их, что стало причиной обвала туркменского маната. Трубопровод из Туркменистане через Азербайджан стал возможен только после возврата Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана и договоренностей Азербайджана, Туркменистана, Турции и России. Тем не менее, основным рынком сбыта туркменского газа, скорее всего, останется Азия, если сравнить мощности трубопроводов через Южный Кавказ из Центральной Азии.

Россия экспортирует львиную долю энергоресурсов в страны Евросоюза, которые, из-за экспериментов с зеленой энергетикой не только не решают практические проблемы, связанные с экологией, но еще и ставят себя в зависимое положение. Так, у России появляется колоссальный источник иностранной ликвидности – рынок ЕС, где ни атомная энергетика не развивается, ни зеленая энергетика не решает проблему дефицита, а использование угля только растет(!), из-за чего для достижения целей по сокращению выбросов приходится давить налогами на другие отрасли.

Итог: в нынешнем 2021 году Газпром экспортирует трубопроводный газ по рекордным ценам (почти 600 долларов за тыс. куб. метров) порой дороже, чем сжиженный до пандемии.

Из добываемых 11 млн баррелей в сутки до 2019 года почти 5 млн Россия потребляла сама. Экспорт нефти в чистом виде – не более 4 млн баррелей. Остальное – экспорт нефтепродуктов, что приносит свою добавленную стоимость.

Если средняя цена сырой нефти на мировых рынках составила 65 долларов за баррель (400 долларов за тонну) с января 2013 по декабрь 2019 (более 230 млн баррелей в год), то тонна нефтепродуктов в среднем продавалась за 500 долларов. Другими словами, если бы Россия экспортировала не сырую нефть, а нефтепродукты, то прибыль была бы больше как минимум на четверть. Однако для этого нужны не только инфраструктура, но и технологии, с чем традиционно проблемы у всех, кроме стран Запада.

В среднем цена экспортируемого газа составляла 150 долларов за тыс. куб. метров за те же 7 лет (2013-2019), а общий объем экспорта в год находился выше 200 млрд кубометров. Однако в перспективе будут достроены не только Северный поток 2, но и вторая ветка Силы Сибири в Китай. Экспорт сырья из России будет только расти.

Стоит при этом заметить, что доля углеводородов в экспорте не снижается еще и из-за растущего спроса на него со стороны импортеров, так как несырьевые товары за последние годы показывают рост в количественном выражении. Но и здесь есть вопросы.

Например, неизвестно, что за товары подпадают под «Скрытый раздел», доля которого выросла на 66%, а крупнейший экспорт идет в страны НАТО – Германия (18,8%), Турция (11,7%) и Италия (9,1%). Если с Турцией у России довольно тесные военно-политические связи, то с Германией и Италией у России взаимные санкции. Более того, засекречены и данные об экспорте сырья, из-за чего сведения в этой статье могут быть неточными.

Второй по величине экспортной группой товаров тоже является сырье, но уже металлы, включая металлические изделия и драгоценности. Здесь переработанные товары также занимают существенную долю, однако в основном это черная металлургия – почти 50%. Изделия из черных металлов показали заметный рост экспорта – 131%, а изделия из цинка и сам цинк – 127%.

Но, что самое важное в эру цифровых технологий, – это рекордный рост экспорта изделий из никеля и никель в сыром виде, который вырос на 161% за 7 лет до пандемии. При этом общий объем экспорта металлов не показывает роста, в отличие от изделий, что все же говорит о снижении доли сырья и в этой группе товаров.

Примечательно также и то, что все эти сырьевые товары, которые Россия экспортирует, приходятся в основном на Нидерланды, США, Германию, Китай и Турцию. Так, из числа этих стран валюты падали только у России и Турции, что говорит о том, что выручка России будет постоянно расти в рублевом выражении, даже если продаваться они будут не по спотовым ценам. Однако тут также не все так просто.

Если нефть стоила 100 долларов за баррель в 2013 году, то с 2015 и по сей день средняя цена была на треть ниже. Более того, Россия также ограничивала добычу в рамках соглашения с ОПЕК. С другой стороны, цены на мировых рынках росли не только за счет сокращения предложения. Это стало следствием увеличения денежной массы в развитых странах еще с начала нулевых.

Несмотря на то, что свеженапечатанные деньги никогда не доходили до реального сектора экономики, а лишь увеличивали стоимость активов, на финансовых рынках образовывалась излишняя ликвидность, спрос на которую, вопреки логике рынка, сохранялся, но за счет желания инвесторов (у которых западные центробанки выкупали облигации) извлекать краткосрочную прибыль – спекуляции. Именно эти спекулятивные тенденции поддерживали спрос на сырье через вовлечение фючерсных контрактов в спекуляции, и к концу 2014 года обрушили цены, когда оказалось, что нефть в избытке.

Однако сейчас цены на сырье растут по другой причине. Если раньше количественное смягчение создавало спекулятивный спрос на сырье, то ныне денежная масса увеличивается за счет резкого роста бюджетных расходов во всем мире, что будет и дальше поддерживать высокие цены на все товары, включая и сырье, и что может привести к массовым дефолтом.

Свидетельством этому служит то, что с 2016 года добыча нефти выросла на 20%, в то время как цены на все основные сырьевые товары, включая металлы и сельхоз продукты выросли почти на 800% за последние 18 лет (до 2019 года). В нынешнем 2021 году рост снова ускорился не только из-за несбалансированного восстановления мировой экономики, но и увеличения денежной массы в развитых странах.

В итоге Россия и дальше будет продавать сырье, вне зависимости от состояния мировой экономики. Однако рост цен, вызванный количественным смягчением, не говорит о том, что доходы России растут. Номинальные цены в долларах не показывают реальные цены даже в самих Штатах, а потому экспорт сырья будет и дальше оставаться каналом распространения цен на российскую экономику, в которой инфляция на отдельные товары будет выше, чем номинальные доходы и самого бюджета, и населения.