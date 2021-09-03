КПРФ выдвинула в качестве кандидатов на выборах в Государственную думу России более 100 миллионеров, пишут «Известия».

Согласно поданным декларациям, самый обеспеченный коммунист на этих выборах – соратник Геннадия Зюганова, депутат Госдумы Владимир Блоцкий, который за прошлый год заработал 279 млн рублей. Депутат также имеет недвижимость в Великобритании и два автомобиля Porsche.

На втором месте по размеру годового дохода находится предприниматель Иван Бабич (59 млн рублей), он идет на выборы в Госдуму впервые. Третью строчку занимает предприниматель и депутат Смоленской областной Думы Андрей Митрофаненков, указавший годовой доход в сумме 43,7 млн рублей.

Еще один состоятельный депутат регионального парламента, идущий в парламент, – представитель Волгоградской областной думы Валерий Могильный. Он заработал за 2020 год 36,99 млн рублей. Значительно ниже доходы у Григория Пономаренко (23,2 млн), Артема Петухова (22,17 млн), Василия Обломея (21 млн) и Андрея Фролова (20,8 млн).

В сентябре Россию ждут выборы в Государственную думу. Голосование продлится три дня – с 17 по 19 сентября, соответствующий закон был подписан год назад. При этом многие эксперты и правозащитники подвергают нововведение резкой критике из-за опасений фальсификаций в ходе голосования.