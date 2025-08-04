4 августа 2025 г.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая встретился с министром внутренних дел Сирии Энесом Хаттабом. О переговорах Ерликая сообщил в своих социальных сетях.
Энес Хаттаб и делегация, которую он возглавляет, находятся с визитом в Турции.
Как отметил турецкий министр, стороны обсудили перспективы сотрудничества между МВД Турции и Сирии, прежде всего в сфере безопасности.
По его словам, отдельное внимание уделено вопросам поддержки, которую Турция может оказать подразделениям сирийских сил безопасности и связанным с ними структурам МВД Сирии.
Стороны также обсудили обмен опытом, проведение программ подготовки сотрудников и координацию усилий по возвращению сирийских беженцев из Турции в Сирию.