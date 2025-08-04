ТУРЦИЯ
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Турция готова поддержать сирийские силовые структуры
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая провел встречу с главой МВД Сирии Энесом Хаттабом и обсудил вопросы сотрудничества в сфере безопасности и возвращения беженцев
Турция готова поддержать сирийские силовые структуры
Анкара и Дамаск обсуждают безопасность и возвращение беженцев / AA
4 августа 2025 г.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая встретился с министром внутренних дел Сирии Энесом Хаттабом. О переговорах Ерликая сообщил в своих социальных сетях.

Энес Хаттаб и делегация, которую он возглавляет, находятся с визитом в Турции.

Как отметил турецкий министр, стороны обсудили перспективы сотрудничества между МВД Турции и Сирии, прежде всего в сфере безопасности.

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По его словам, отдельное внимание уделено вопросам поддержки, которую Турция может оказать подразделениям сирийских сил безопасности и связанным с ними структурам МВД Сирии.

Стороны также обсудили обмен опытом, проведение программ подготовки сотрудников и координацию усилий по возвращению сирийских беженцев из Турции в Сирию.

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