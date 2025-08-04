Министр внутренних дел Турции Али Ерликая встретился с министром внутренних дел Сирии Энесом Хаттабом. О переговорах Ерликая сообщил в своих социальных сетях.

Энес Хаттаб и делегация, которую он возглавляет, находятся с визитом в Турции.

Как отметил турецкий министр, стороны обсудили перспективы сотрудничества между МВД Турции и Сирии, прежде всего в сфере безопасности.