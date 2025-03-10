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Экономика США может не выдержать
Тарифы против крупнейших торговых партнеров США — Канады, Мексики и Китая — грозят ввергнуть американскую экономику в рецессию
Экономика США может не выдержать
Экономика США может не выдержать торговые войны / Reuters
10 марта 2025 г.

Эксперты фиксируют тревожные сигналы для экономики США. Согласно Bloomberg, потребительская уверенность в феврале резко упала — сильнее всего с августа 2021 года. Модель Федерального резервного банка Атланты указывает на возможное сокращение экономики в первом квартале 2025 года. Всему виной тарифные войны Дональда Трампа: на прошлой неделе он ввел 25% тарифы на продукцию Канады и Мексики. Обе страны ввели зеркальные меры, постаравшись особенно сильно ударить по республиканским штатам.

Тем не менее, не все экономисты согласны с негативной оценкой. Нью-Йоркский Федрезерв напротив прогнозирует устойчивый рост в начале года. Однако массовые увольнения, введение новых тарифов и нестабильность рынка вызывают обеспокоенность как у бизнеса, так и у потребителей.  

Сам Трамп отказался давать однозначный прогноз по поводу возможного экономического спада. В интервью Fox News он заявил, что его стратегия требует «времени и переходного периода». Президент также не исключил роста инфляции, связанного с новыми тарифами на импорт. Однако, по его словам, «процентные ставки низкие, а богатство возвращается в Америку».

При этом фондовый рынок демонстрирует нестабильность, реагируя на введение пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая. Несмотря на колебания, Трамп продолжает утверждать, что его политика якобы приносит пользу экономике.

Рецессия — это «значительное снижение экономической активности, затрагивающее производство, занятость и доходы», пишет Times. Издание отмечает, что главные признаки кризиса — рост безработицы, снижение потребления и опасения бизнеса по поводу будущего.

Потребительский рынок США в феврале показал самое резкое падение за последние два года. Ожидания инфляции также выросли, что может привести к сокращению расходов населения и, как следствие, к экономическому спаду.

Несмотря на заверения властей, эксперты предупреждают: если негативные тенденции сохранятся, США могут столкнуться с рецессией уже в 2025 году.

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