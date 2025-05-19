ПОЛИТИКА
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Великобритания вновь в орбите ЕС
ЕС и Великобритания заключили крупнейшее со времён Brexit соглашение в сфере обороны и экономики, согласовав доступ к совместным закупкам, упрощение торговли и сотрудничество в энергетике
Великобритания вновь в орбите ЕС
Урсула фон дер Ляйен и Кир Стармер / Reuters
19 мая 2025 г.

Европейский союз и Великобритания в понедельник объявили о масштабной перезагрузке двусторонних отношений. Соглашение, достигнутое спустя почти девять лет после референдума о выходе Британии из ЕС, охватывает ключевые сферы — от торговли и обороны до передвижения молодежи и рыболовства.

Как отмечают в Лондоне и Брюсселе, сближение стало возможным на фоне изменений глобального порядка, вызванных действиями президента США Дональда Трампа. Стороны решили преодолеть накопленные противоречия и выстроить новую модель сотрудничества.

Согласно договоренностям, Великобритания получит доступ к участию в совместных закупках ЕС в сфере обороны. Это откроет британским компаниям, таким как BAE, Rolls-Royce и Babcock, путь к участию в программе перевооружения Европы на сумму 150 млрд евро.

Кроме того, достигнуто соглашение по рыболовству. В течение следующих 12 лет суда ЕС и Великобритании смогут заходить в территориальные воды друг друга. Взамен Лондон добился значительного упрощения пограничных процедур и сокращения бюрократии, что особенно важно для мелких производителей продовольствия, испытывавших трудности при экспорте в ЕС после Brexit.

Правительство Великобритании заявило, что соглашение с крупнейшим торговым партнером принесет экономике страны до 9 млрд фунтов стерлингов ($12,1 млрд) к 2040 году. Также ожидается улучшение условий поставок продовольствия, повышение энергетической безопасности и снижение цен.

Стороны договорились о принципах ограниченной программы свободы передвижения для молодежи. Она упростит поездки и трудоустройство для граждан младше 30 лет. Детали соглашения будут согласованы позднее. Также обсуждается участие Великобритании в студенческой программе обмена Erasmus+.

В правительстве премьер-министра Кира Стармера подчеркнули, что речь не идет о возвращении к полной свободе передвижения, а только о контролируемой схеме. По данным организации Best for Britain, двухлетнюю мобильную программу поддерживают две трети британцев.

Это уже третья международная сделка, заключенная Лондоном в мае — после соглашений с Индией и США. Несмотря на ограниченный краткосрочный экономический эффект, власти надеются, что новый курс укрепит деловые настроения и привлечет инвестиции.

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