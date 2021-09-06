О том, что сирийский режим готов оказать Ливану помощь в осуществлении проекта по поставкам через свою территорию египетского газа, стало известно по итогам визита официальной ливанской делегации в Дамаск. Генсек Высшего совета по сотрудничеству и координации между Сирией и Ливаном Насри Хури проинформировал, что режим удовлетворит все запросы Бейрута и примет участие в проекте. Он даже не против обеспечить ливанскую сторону энергией по высоковольтным линиям электропередачи из Иордании.

Целью визита ливанской правительственной делегации во главе с исполняющей обязанности вице-премьера, министра обороны и главы МИД Зейной Акар стало обсуждение развития соседских отношений после почти десятилетнего перерыва, который возник на фоне кровавых разборок режима с собственным народом. Энергетика стала основной темой, потому что Ливан продолжает переживать последствия масштабного экономического и политического кризиса, углубившего зависимость страны от внешних сил. Новые финансовые стимулы ему жизненно необходимы.

Дореволюционное прошлое

По большому счету, газовый проект – это попытка претворить в жизнь заключенную в 2009 году договоренность, которая касается поставок газа из Египта в Ливан по трубопроводу через сирийскую и иорданскую территории. Сейчас инициатива состоит из двух частей. Первая – это перекачка египетского газа в Хашимитское королевство, потом в Сирию, а оттуда – в северный Ливан. Вторая – это поставки в Иорданию египетского газа для выработки дополнительных объемов электроэнергии, которая поступит в Ливан по линиям электропередач.

Наблюдатели отмечают, что потенциально возможный транзит египетского газа требует ремонта трубопровода на Синае, который идет к Иордании. После событий 2011 года он стал мишенью множества нападений, которые привели к разрушению его отдельных элементов. Инициатива также потребует ремонта трубопроводной инфраструктуры в Сирии, которая соединяет страну с Ливаном. Отдельная тема – техническое обслуживание ливанской и иорданской линий.

Что касается поставок электроэнергии, то план предусматривает соответствующую транспортировку на иорданские электростанции для выработки дополнительных объемов энергии, которые будут затем направляться в Сирию, а оттуда в Ливан. Этот процесс также потребует поддержки внутренних сетей в Иордании, Сирии и Ливане, а также создания линий электропередач между тремя странами. Такая задача выглядит очень масштабно и очень ресурсоемко – не только для непосредственных участников проекта, но и для международных спонсоров.

Оживить Ливан любой ценой

Инициатива возродила надежды на то, что Ливан хотя бы частично вернется к жизни после мощнейшего экономического шока последних лет. В связи с этим трубопровод, который неизбежно затронет подконтрольную сирийскому режиму территорию и сделает ее элементом трансрегионального арабского проекта, отвечает интересам западных спонсоров Бейрута. Президент Ливана Мишель Аун проинформировал, что американская сторона дала соответствующее разрешение, выразив готовность оказать всю нужную помощь.

План поставок потребует значительного финансирования со стороны Всемирного банка. Он берет на себя обязательства по выделению средств на ремонт и модернизацию высоковольтных линий электропередач, которые соединяют Иорданию, Сирию и Ливан. Кроме того, планируется, что именно на его средства на втором этапе осуществления этой инициативы будет построен сам трубопровод. Как страны будут решать сохраняющиеся вопросы в сфере безопасности, остается загадкой. Но здесь есть проблемы и посерьезнее.

Все эти технические, финансовые и экономические трудности меркнут перед фактом действующих в отношении официального Дамаска американских санкций. Особую опасность в этом контексте представляет введенный в 2020 году «Закон Цезаря», запрещающий любое деловое взаимодействие с режимом и даже юридическими лицами, выступающими представителями его интересов. Для реализации газового проекта США придется сделать множество исключений из экономических санкций – не только для стран, имеющих дело с Сирией, но для самого режима.

Дилемма вокруг Асада

Официальное одобрение со стороны США свидетельствует, что к такому сценарию в Вашингтоне готовы. Вполне очевидно, что и сам Асад, и его окружение не пропустят египетский газ через территорию Сирии, не удовлетворив свои экстренные финансовые потребности. Вполне вероятно, что вокруг этой энергетической инициативы разгорится дипломатический торг, в ходе которого режим пойдет на максимальное увеличение своих ставок, чтобы продемонстрировать слабость администрации президента США и доказать собственную правоту.

Это заставит США рефлексировать по поводу того, что важнее – стимулирование экономики Ливана или политика ценностей, которая не может оставлять безнаказанным ни Асада, ни все те винтики сирийской системы, которые работают на его интересы. Любое послабление в отношении Дамаска если и будет сделано, то должно сопровождаться выдвижением жестких требований в адрес сирийского режима. В противном случае ему будет направлен совершенно неверный сигнал, который может подтолкнуть его к гораздо большим преступлениям.