Десятки сайтов западных средств массовой информации систематически использовались для распространения дезинформации в интересах Кремля, пишет The Evening Standard со ссылкой на исследование Центра изучения преступности и безопасности Кардиффского университета.

Как отмечается, объектами операции влияния стали 32 СМИ из 16 стран мира, среди которых – британские The Daily Mail, The Daily Express и The Times, американские Fox News и The Washington Post, французская Le Figaro, немецкие Der Spiegel и Die Welt и итальянская La Stampa.

Разделы с комментариями на сайтах перечисленных изданий были буквально оккупированы прокремлевскими троллями, которые пытались манипулировать общественным мнением. Кроме того, размещенные на этих сайтах комментарии затем использовались в качестве основы для статей русскоязычными изданиями, в частности, порталом «ИноСМИ», который входит в государственный медиахолдинг «Россия сегодня».

​​​​​​​Исследователи обнаружили 242 имеющих отношение к России материала, к которым были опубликованы пророссийские или антизападные комментарии. Затем эти комментарии передавались ряду русскоязычных СМИ, которые использовали их в качестве основы для своих публикаций. В них делался акцент на мнимой поддержке Кремля жителями западных стран или на недовольстве правительствами этих государств. После этого публикации распространялись в социальных сетях.

​​​​​​​Эксперты обратили внимание на эту тактику только в 2021 году, однако сама операция, предположительно, ведется как минимум три года. В последнее время усилия троллей сконцентрированы на выводе западных войск из Афганистана.

Одной из самых известных российских организаций, занимающихся дезинформацией, является базирующееся в Санкт-Петербурге «Агентство интернет-исследований». О существовании «фабрики троллей» стало известнов 2013 году. «Агентство интернет-исследований» организовало несколько масштабных кампаний по дезинформации, в том числе, нацеленную на президентские выборы в США в 2016 году. Двумя годами позже эту «фабрику троллей» и, предположительно, финансирующего ее бизнесмена Евгения Пригожина внесли в санкционные списки США.