Экспорт систем кондиционирования воздуха из Турции в январе-августе 2021 года достиг $4 млрд, что на 40% превышает показатели того же периода прошлого года – $2,8 млрд. Сектор кондиционирования воздуха Турции с начала года экспортировал свою продукцию в 189 стран, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции (TIM).

Согласно данным TIM, объем турецкого экспорта в январе-августе текущего года в целом вырос на 37% – до $140 млрд 237 млн.

Экспорт систем кондиционирования воздуха в августе 2021-го года вырос на 47% по сравнению с тем же месяцем 2020 года – до $522 млн, в прошлом году эта цифра составляла $355 млн.

Ведущим рынком сбыта продукции кондиционирования турецкого производства за восемь месяцев текущего года стали европейские страны. Так, экспорт этой продукции в государства Евросоюза составил $1 млрд 872 млн. Далее следуют страны СНГ – $567 млн, другие европейские страны – $441 млн, страны Ближнего Востока – $380 млн и африканского континента – $296 млн.

Значительный рост экспорта этого сектора наблюдался в группе стран, где преобладают государства Южной Америки, поясняет TIM. Если в январе-августе 2020 года экспорт продукции сектора составил $26 млн, то в нынешнем году этот показатель вырос на 73% – до $46 млн.

При этом ведущим импортером сектора систем кондиционирования воздуха стала Германия – $452 млн. Следующие в списке Великобритания – $305 млн, Италия – $221 млн, Франция – $173 млн, Румыния – $150 млн.

Ведущими рынками сбыта стали также Польша, Испания, Узбекистан, Россия и Ирак.

Между тем, в российской Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявили о возможном дефиците в стране холодильников и кондиционеров.

Россия ратифицировала в прошлом году поправку к Монреальскому протоколу по разрушающим озоновый слой веществам и обязалась значительно сократить объемы потребления гидрофторуглеродов, которые используются при производстве кондиционеров, холодильного и морозильного оборудования и других. В этой связи был введен контроль за импортом продукции: компании, ввозящие гидрофторуглероды на территорию Евразийского экономического союза, с апреля этого года должны оформлять специальные лицензии. В России их выдает Министерство промышленности и торговли на основании заключения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора).

С июля 2021 года Росприроднадзор начал отказывать импортерам гидрофторуглеродов в выдаче разрешительных документов, объясняя «исчерпанием допустимого объема потребления гидрофторуглеродов в 2021 году». Как отмечают в РАТЭК, фактически на импорт была установлена квота, хотя законодательно это никак не закреплено.

Успевшие оформить разрешение до этого срока импортеры получили квоту, другие же – не смогут ввезти продукцию до начала 2022 года. В ассоциации уверены, что это приведет к «значительным убыткам» импортеров, так как поставки запланированы, продукция закуплена и многие товары уже находятся в пути.