Экспорт кондитерских изделий из России вырос в первом полугодии 2021-го на 16,5% до 329,6 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страна заработала на поставках $709,5 млн (плюс 19,3%), сообщил «Известиям» исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин.

Почти половина продаж приходится на шоколадные изделия – 47,7%, или 338,6 млн долларов. В натуральном выражении это 39,9% (131,7 тысяч тонн) от общего объема поставок. Экспорт шоколада вырос на 21,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Поставки мучной продукции увеличились на 12,8% до 146,6 тысячи тонн, сахаристых кондитерских изделий (зефиры, мармелады и другое) – на 14,4% до 51,3 тысячи тонн

Российские сладости поставляются в 94 страны мира, однако самый активный покупатель – Казахстан (27%). Следом за ним располагаются Беларусь, Азербайджан.

Кондитерскими изделиями из России стали также интересоваться европейские страны, государства Ближнего Востока и Южной Америки.

Между тем, как пишет РБК, российские экспортеры с октября 2020 года по август 2021-го потеряли около $9 млн выручки из-за требований Беларуси по содержанию сорбитового сиропа в конфетах. Власти республики потребовали наносить на кондитерские изделия с сорбитовым сиропом маркировку о содержании подсластителя и указывать, что при чрезмерном употреблении он может оказывать слабительное действие. Кондитерские изделия без такой маркировки изымались из оборота. Российские компании в свою очередь настаивали, что если сироп необходим для удержания влаги в конфетах, то отметка на обертках не нужна.

Весной этого года представители «Асконда» обратились в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) и заявили на неправомерность этих ограничений. В Комиссии подтвердили правоту российских кондитеров, после этого Минск возобновил оборот продукции.