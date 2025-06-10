В Польше нарастает политическая интрига. Партия PSL, входящая в правящую коалицию Дональда Туска, провела среди своих членов опрос: стоит ли ей уйти из альянса и объединиться с оппозицией — консервативной PiS и ультраправой «Конфедерацией». Без PSL текущее правительство теряет большинство в парламенте.

Причина — победа кандидата поддержанного консерваторами на президентских выборах. Теперь у правых — контроль над президентским дворцом, что усложняет жизнь кабинету Туска. На этом фоне некоторые в PSL предлагают сформировать новое правительство — при условии, что премьером станет их лидер Владислав Косиняк-Камыш — нынешний министр обороны.

Официально PSL пока не выходит из коалиции. В партии говорят, что большинство ее членов хочет остаться в альянсе с Туском. Однако сам факт опроса насторожил партнеров: PSL всегда работала с центристами и левыми, и возможный поворот направо выглядит как угроза.

По данным последних опросов, только треть поляков одобряет действия правительства.

Среди тревожных знаков для правительства Туска — недавние данные опросов, которые показали: на выборах президента правый поворот обеспечила не только рекордная явка в истории страны, но и массовое участие молодежи — избирателей возрастом до 30 лет.