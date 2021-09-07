Израиль ускорил подготовку к нанесению удара по Ирану, заявил глава генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави, передает Al Jazeera.

По его словам, подготовка к возможным действиям против Ирана активизируется. Кохави добавил, что увеличение военного бюджета было во многом связано с необходимостью предотвратить получение Тегераном ядерного оружия, а также не допустить дальнейшее распространения иранского влияния в регионе.

«Это очень сложная работа с гораздо большим количеством разведданных, гораздо большими оперативными возможностями, гораздо большим количеством вооружений. Мы работаем над всем этим», – сказал Кохави.

Он подчеркнул, что по всему Ближнему Востоку предпринимаются усилия по сдерживанию союзников Тегерана. Основная цель Израиля – минимизировать присутствие Ирана в регионе, особенно в Сирии. «Но подобные операции проводятся по всему Ближнему Востоку. Они направлены как против ХАМАСа, так и против «Хезболлы»», – сказал Кохави.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая во вторник в Катаре, заявил, что военная активность Ирана на Ближнем Востоке продолжает усиливать напряженность в регионе.

«Поддержка Ираном терроризма и его готовность поставлять все более смертоносное оружие негосударственным группам подрывает региональную стабильность, к которой мы все стремимся. Поэтому мы привержены совместной работе по укреплению региональной безопасности и региональной защиты от дестабилизирующих действий, включая ядерные устремления Ирана», – сказал Остин.

В августе министр обороны Бени Ганц заявил, что Ирану для получения материалов для производства ядерного оружия понадобится около двух с половиной месяцев. Как заявил Ганц, «пришло время для дипломатических, экономических и даже военных актов».