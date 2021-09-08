Американская программа Next-Generation Air Dominance (NGAD) по созданию истребителя 6-го поколения столкнулась с тремя серьезными проблемами, пишет Defense News со ссылкой на генерала Военно-воздушных сил (ВВС) США Марка Келли.

По его словам, на проект NGAD, который разрабатывается для возможного противостояния с Россией и Китаем, повлияли повышенная секретность, пандемия коронавируса и значительная стоимость.

Высокая секретность делает невозможным обсуждение концепции будущего истребителя на открытой площадке, а COVID-19 затрудняет размещение «действительно важных людей» в небольших замкнутых пространствах, пояснил генерал. Немалую роль играет и стоимость проекта.

«Ничто на основе высоких технологий не может быть дешевым. Но разработка NGAD всё равно обойдется нам дешевле, чем очередное поражение», – подчеркнул он.

С неудачами США столкнулись и при испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A. Сначала весной, потом летом этого года. AGM-183A (Air-Launched Rapid Response Weapon) представляет собой баллистическую ракету воздушного базирования, которая может развивать скорость до 6,5-8 махов, поражать цели на расстоянии в 1,6 тысячи км за 10-12 минут. Использование самолета B-52H позволяет получить боевой радиус в тысячи километров и обеспечить поражение целей в любой точке планеты.

По данным Defense News, в своем бюджетном запросе на следующий финансовый год ВВС зарезервировали $161 млн на закупку 12 ракет AGM-183A. Но комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предложил снизить расходы на программу на $44 млн из-за опасений, что ВВС перейдет к серийному производству еще до решения всех технических вопросов. Если же это случится, американские военные смогут закупить себе только восемь таких ракет.