Первая женщина-канцлер Германии, политический долгожитель, самый влиятельный политик Европы, «тевтонская железная леди», «мамочка Меркель» и «фрау Риббентроп» – всеми этими и многими другими эпитетами характеризуют Ангелу Меркель. Ее часто называют политиком-загадкой, ведь по сравнению с другими лидерами она не обладает особой харизмой. Она не великий оратор, обычной внешности, каких миллионы, у нее скромный, даже однообразный стиль.

Если опираться на это, то у фрау Меркель не было ни единого шанса стать лидером одной из самых сильных стран мира, тем более на такой срок. Причем лидером она становилась в результате демократических выборов. В чем же секрет доверия немецкого народа и безграничного уважения мировых лидеров к ней?

«Мамочка Меркель»

Так в шутку немцы называют свою канцлерин, в прошлом ученого-физика, дочь протестантского священника из восточной Германии. Причем без иронии, а вполне уважительно. За обманчивой внешностью скромной немецкой женщины стоит грамотный прагматичный политик, начисто лишенный популизма, с одной стороны, и женщина, не изменяющая своему традиционному немецкому укладу жизни даже на высоком посту – с другой.

Дом, овощи из своего огорода, свои кулинарные секреты, которыми она делится на телевидении, скромный стиль – всё это важно для немецкого избирателя. Для страны же нужны прагматизм, твердость и защита собственных интересов, и этого фрау канцлерин не занимать.

Прагматичность, пожалуй, основное качество удачного немецкого политика. Все решения и политические поступки Меркель обусловлены именно этим ее свойством, начиная от резкой критики Гельмута Коля, ее политического «отца», и заканчивая сокращением количества атомных станций в Германии. Сухие цифры и факты – основные аргументы для канцлера.

Так, например, после трагедии на японской Фукусиме ярая приверженка атомной энергетики Меркель практически в одночасье радикально изменила свое мнение и стала последовательно вести политику сокращения этой отрасли энергетики, за что ее и подвергли резкой критике оппоненты.

Масштабный миграционный кризис частично преодолен в какой-то мере также благодаря деловым качествам канцлерин. Несмотря на то, что знаменитая фраза «мы справимся», произнесенная ею в 2015 году в начале кризиса, была довольно скептически воспринята внутри Германии, в результате проблема беженцев трансформировалась в проблему интеграции мигрантов в немецкое общество.

Прежде всего, это вопрос образовательной и социальной интеграции. На сегодняшний день 2 из 3 получивших официальный статус беженцев имеют работу, которая позволяет иметь жилье вместо социального общежития, хотя основным вызовом по-прежнему остаются низкая квалификация кадров из среды мигрантов и слабое знание языка. Все еще большая часть беженцев живет на пособие, что является большой нагрузкой даже для мощной экономики Германии.

Конечно же, это не могло не вызвать недовольства политикой Меркель у граждан Германии, но, с другой стороны, это позволило выйти из острой стадии кризиса и взять поток беженцев под контроль. Другими словами, в самый горячий период войны в Сирии Германия приняла удар на себя и не дала миграционному хаосу распространиться на другие европейские страны, которые сами только-только оправились от кризиса. Стабильный рост экономики Германии в период руководства Ангелы Меркель – один из лучших, простых и понятных ответов на критику ее действий.

Проводимая в Германии жесткая фискальная политика позволяет сводить правительству профицитный бюджет, и это одно из самых главных достижений команды под руководством Меркель. Возможно, именно оно вывело Германию на уровень основной и объединяющей вокруг себя страны Евросоюза, а Меркель на роль неформального лидера Европы. Подобные требования жесткой экономии и сбалансированности бюджета для наиболее пострадавших в период экономического кризиса стран Евросоюза помогли им выйти из него с минимальными потерями.

Канцлер всея Европы

Масштабный экономический кризис 2008-2009 гг. серьезно ударил по наиболее экономически слабым странам Евросоюза, таким как Греция, Кипр, Португалия, Испания и Ирландия. Под угрозой оказалось само существование Европейского Союза. На фоне нестабильности Франции и Brexit именно Меркель стала автором и идейным вдохновителем политики жесткой экономии в этих странах. Она же «продавливала» ключевые решения по оказанию поддержки странам Южной Европы. Евросоюз обязан ей своим составом, в котором ныне существует, а также сохранением общей валюты.

Как показало время, с ролью европейского антикризисного менеджера Меркель прекрасно справилась. И спустя девять лет Евросоюз показывает стабильный экономический рост и сокращение безработицы. Конечно, период пандемии не мог не сказаться на экономике как отдельных стран, так и содружества в целом, но подводить итоги на данный момент еще некорректно.

Меркель и Путин: от любви до ненависти

У Ангелы Меркель свои особые отношения с Россией. Как выходец из ГДР с советским прошлым, она имеет много ключей к пониманию «загадочной русской души». Другими словами, она прекрасно считывает логику российского политикума как правопреемника коммунистической номенклатуры. Она неплохо говорит по-русски, а в свое время была даже членом организации русско-немецкой дружбы, что ставили ей в упрек оппоненты. Владимир Путин, работавший по линии КГБ в ГДР, неплохо знающий немецкий, до определенного времени был очень удобным партнером.

Долгое время считалось, что между Меркель и Путиным сложились хорошие отношения, что благоприятно влияло на экономическое развитие обеих стран. Даже первые полгода антиукраинской агрессии России Меркель пребывала под влиянием Путина и верила ему. Только к осени 2014 г. она стала понимать, что российский президент ее обманывает. Отношения начали портиться с катастрофической скоростью.

Меркель как одна из представителей Нормандского формата в начале украинско-российской войны была основным коммуникатором с Путиным, но в конце концов и ее терпение было исчерпано. Она кратко, но весьма метко охарактеризовала Путина в разговоре с президентом США Бараком Обамой: «Он утратил связь с реальностью».

Поговаривают, что сейчас Владимир Путин называет Меркель «ведьмой». Российская военная агрессия против Украины серьезно подорвала отношения как между двумя странами, так и личные отношения между их лидерами. Меркель – сторонник санкций против РФ, за что и подвергалась критике у себя в стране со стороны представителей немецкого бизнеса. Что интересно, именно здесь знаменитый немецкий прагматизм дал трещину: Меркель остается последовательным сторонником территориальной целостности Украины, не признающим оккупацию Крыма.

А вот позиция Германии по газопроводу «Северный Поток – 2» вызвала серьезные возмущения в ряде стран Евросоюза. Немцы, будучи последовательными сторонниками санкций, вдруг дают «зеленый свет» проекту, который способен посадить Европу на российскую газовую иглу и нанести серьезный урон экономике воюющей Украины. Этот проект был подвергнут острой критике.

Важно понимать, что газ для России – это не только и не столько экономический вопрос, но это и способ политического доминирования на европейском пространстве. После заморозки проекта «Южный поток» и провала планов на юге для РФ критически важен запуск «Северного потока». Но, учитывая последние судебные решения, вряд ли Россия получит желаемое в полном объеме.

«Фрау Риббентроп»

Такое прозвище Ангела Меркель получила после призыва начать прямые переговоры между официальным Киевом и сепаратистами на востоке Украины. Украинские пользователи Facebook организовали флешмоб, оставляя на странице Меркель комментарии «Спасибо, фрау Риббентроп!».

Несмотря на систематическую поддержку интересов Украины на всех международных площадках по вопросу военной агрессии и оккупации Крыма Россией, такая позиция Меркель вызвала волну возмущения в Украине.Пятый президент Украины Петр Порошенко всегда называл Ангелу Меркель надежным другом и партнером Украины. Порошенко, как профессиональному дипломату и успешному бизнесмену, прагматизм присущ не в меньшей мере, чем ей.

Девиз команды Порошенко «Ни слова об Украине без Украины» удавалось осуществлять на протяжении всей его каденции. У новой команды и президента Зеленского с этим возникает все больше и больше сложностей. С другой стороны, Зеленский не ограничивает себя в формулировках и может с легкостью критиковать западных партнеров.

После визита в РФ канцлер посетила с визитом Украину накануне саммита «Крымская платформа», а делегацию на самом форуме возглавлял министр энергетики Германии, которому в ходе переговоров с министрами энергетики США и Украины пришлось отвечать на ряд неудобных вопросов о «Северном потоке». В свою очередь Ангела Меркель в ходе итоговой пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заверила, что Германия будет отстаивать интересы Украины по вопросам безопасности транспортировки газа через украинскую газотранспортную систему.

Американские президенты эпохи Ангелы Меркель

За время работы на посту канцлера Германии Ангела Меркель успела поработать с четырьмя президентами США: Джорджем Бушем – младшим, Бараком Обамой, Дональдом Трампом и нынешним президентом Джо Байденом.

Меркель как лидер оппозиции впервые встретилась с Джорджем Бушем, известным своими напряженными отношениями со Шредером, в 2002 году, и ей принадлежит авторство фразы «Герхард Шредер не говорит от лица всех немцев». Впрочем, к окончанию второго президентского срока Буша – младшего отношения стали более прохладными.

Оба своих срока Бараку Обаме пришлось тесно взаимодействовать с канцлером Меркель не только как с руководителем ФРГ, но как и с общеевропейским лидером, особенно в связи с вооруженной агрессией РФ в Украине и оккупацией Крыма. Пожалуй, годы партнерства Обамы и Меркель можно назвать наиболее конструктивными в отношениях между США и Германией за всё время каденции канцлера.

Импульсивность Дональда Трампа существенно осложняла диалог между странами. То он демонстративно отказывается пожать ей руку на официальной встрече, а то называет ее «фантастической женщиной» во время обсуждения расходов на содержание НАТО. В свою очередь Ангела Меркель высказалась в поддержку Трампа после его тотальной блокировки в социальных сетях.

Меньше года нынешнему канцлеру придется взаимодействовать с новой администрацией Джо Байдена. Это время Меркель использует для налаживания отношений как минимум до уровня времен партнерства с Бараком Обамой. «Возвращение к трансатлантической гармонии» – под таким девизом прошла июльская встреча Меркель и Байдена. В ходе ее был подписан ряд договоров в области экономики, энергетики и безопасности, определяющих новые форматы партнерства. Джо Байден подчеркнул что «США и Германия продолжат выступать единым фронтом для защиты союзников на восточном фланге НАТО против российской агрессии».

Однако наибольшее внимание общества приковано к переговорам США и Германии относительно судьбы «Северного потока – 2». Согласно новым соглашениям, США отказываются от санкций против практически готового проекта, а Германия будет готова принять меры, если Россия предпримет агрессивные шаги по отношению к Украине. Логично, что это незамедлительно вызвало крайне негативную реакцию в Украине и Польше, и фактически такое соглашение расценивалось в этих странах как «предательство», тем более что агрессивные действия против Украины РФ ведет уже более семи лет.

Куда уходит Меркель?

Подводя итоги шестнадцатилетнего пребывания на посту федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, можно резюмировать, что она всегда и при любых обстоятельствах действовала исключительно в интересах Германии. Любой шаг, любое решение, тем более на международном уровне и внутри Евросоюза были обусловлены в первую очередь интересами Германии. Прагматизм и ничего личного – вот кредо канцлера.