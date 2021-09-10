На побережье острова Беринга выбросило тушу краснокнижного кита

13-метровую тушу горбатого кита обнаружили на побережье острова Беринга на Камчатке. Научные сотрудники ФБГУ Государственный природный биосферный заповедник «Командорский» имени С.В. Маракова измерили тушу животного, а также взяли у кита пробы тканей для проведения дальнейших исследований. Горбатый кит занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России. По оценкам специалистов, мировая численность этих морских животных в настоящее время составляет примерно 60 тысяч особей. #кит #Камчатка #экология