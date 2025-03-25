Спецпосланник США по Украине Кит Келлог назвал переговоры в Саудовской Аравии «челночной дипломатией». Этому термину в прошлом году исполнилось 50 лет. Тогда американские дипломаты летали из страны в страну, предлагая Израилю и столицам арабских стран компромиссные варианты решения проблемы.

Сегодня «челночная дипломатия» несколько упростилась по своему формату — вместо длительных перелетов американская сторона собрала участников в одном отеле в Эр-Рияде. Однако по содержанию ничего не изменилось — быстро урегулировать войну в Украине у США не получилось.

Встреча сторон прошла в несколько этапов. 23 марта — переговоры делегаций Украины и США. А на следующий день — американской и российской делегаций. За одним столом представители трех стран не собирались.

Детали переговорного процесса остаются неизвестными. Сообщается, что Вашингтон и Москва обсуждали урегулирование войны в Украине более 12 часов, участники уходили на перерыв три раза.

Российскую сторону представляли советник директора ФСБ РФ Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп», — сказал Карасин.

Украинскую делегацию представляли глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны страны Рустем Умеров.

«Обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере. Задача президента Украины Владимира Зеленского — достижение достойного и продолжительного мира для нашего государства и людей, а значит для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью», — написал Умеров в соцсетях.

В ходе общения сторон в СМИ «утекали» некоторые подробности переговоров. Сообщалось, что в обсуждениях заметен прогресс. А к будущим встречам планируется привлечь международное сообщество, включая ООН.

Темы разговора не назывались, но помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что они будут посвящены возможному возобновлению так называемой «черноморской инициативы», касающейся «безопасности судоходства в акватории Черного моря».

МИД Украины и России несколько раз подчеркивали, что встреча в Эр-Рияде носит технический характер. Однако они допускали, что некое совместное заявление все же может появиться. А СМИ даже называли точную дату этого послания — в 11:00 (по Анкаре). Но в итоге стороны от комментариев отказались.

А были ли итоги?

Стороны изначально заявляли, что встреча в Эр-Рияде техническая, говорит TRT на русском политолог Кирилл Молчанов. На это указывает и состав делегации — это люди, которые обычно не делают каких-либо политических заявлений.

«Прошли закрытые переговоры, и вся информация была передана лидерам стран. Но многие ожидали заявления по их итогу. И раз этого не произошло, то, вероятно, существенного прогресса достигнуто не было. И даже не была анонсирована следующая дата встречи делегаций», — подчеркивает эксперт.

Собеседник агентства указывает на серьезные противоречия между Москвой и Киевом. Так, например, Россия трактует энергетическое перемирие как отказ от ударов по энергетическим объектам. А Украина — не только по энергетике, но и всей инфраструктуре, аэропортам, железным дорогам и мостам.

«Стороны трактуют договоренности это по-разному. Удары по энергетике с воздуха и безопасность в Черном море — это две самые обсуждаемые сегодня темы. Но поскольку нет политических заявлений, то можно говорить об отсутствии прогресса в этих вопросах», — считает политолог.

Позитив переговоров уже в том, что они начались, также обращает внимание TRT на русском эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов. Это уже само по себе говорит о вовлечении сторон в мирный процесс. Но на быстрые результаты рассчитывать не стоит.

«Мы привыкли жить в мире, где все происходит быстро. Все хотят получать результат немедленно и комплексно. Но в рамках урегулирования подобных конфликтов это невозможно. Существуют совершенно определенные, четкие характеристики разработки мирных соглашений. Лозунги в духе «мы сейчас объявим перемирие, и оно начнет работать» — не работают по целому ряду причин», — указывает эксперт.

По его словам, для успешного перемирия необходимо предусмотреть и согласовать огромное количество инструментов, которые бы его поддерживали. Без этого добиться прекращения огня будет невозможно. И, вероятно, именно эти детали обсуждали переговорщики в Эр-Рияде.

Эксперт также положительно оценивает участие ООН в будущих консультациях. Однако, по его словам, здесь необходимы пояснения: в каких аспектах предполагается задействовать данную организации.

«Исходя из практики, которая существует на протяжении многих лет, можно предположить, что представители ООН могут отвечать за направление, связанное с режимом мониторинга, — говорит Денисов. — Это может быть как режим поддержания перемирия, так и формат, связанный с миротворческой деятельностью. Все это совершенно разные режимы. Поэтому следует дождаться официальных заявлений».