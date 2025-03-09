На фоне изменения отношений между США и Евросоюзом на международной арене активизировались скандинавские страны и, в частности, Швеция. Страна заявила о готовности впервые направить свои истребители в Польшу и послать войска в Украину по окончании войны.

Послать войска

«Сегодня Швеция объявляет, что мы планируем внести вклад в виде нескольких истребителей JAS Gripen в две операции НАТО в Польше. Они заключаются в защите логистической поддержки НАТО в Украине и патрулировании воздушного пространства над Польшей. Мы готовы защищать наших союзников и друзей», — сообщил министр обороны Швеции Пол Юнсон.

До этого премьер-министр королевства Ульф Кристерссон отметил, что после окончания войны в Украине в страну возможна отправка шведских войск. Глава правительства подчеркнул, что для участия в подобной миссии нужен «четкий мандат для этих сил», который может стать возможным только в случае успеха на переговорах. При этом он указал, что формирование подобных войск может начаться уже сейчас.

С первых дней войны в Украине Швеция начала активно поддерживать страну. В общей сложности королевство передало Киеву 18 пакетов помощи на сумму свыше $2 млрд. Они включали как летальное, так и нелетальное оружие и снаряжение.

В третью годовщину войны глава правительства Швеции приехал в Киев. Он отметил, что цель его визита — продемонстрировать усилия Украины по сопротивлению вторжению России.

В ходе встречи премьер объявил о выделении 100 млн евро на поддержку противовоздушной обороны Украины. До этого Стокгольм как раз передал Украине системы Robot 70 и Tridon Mk2.

В Киеве Кристерссон заявил о необходимости как можно скорее принять Украину в Евросоюз и НАТО. Помимо этого, он всячески выражал поддержку Киеву, подчеркивая, что Украина «борется за свободу всей Европы».

В последние несколько недель глава правительства королевства встретился с лидерами ведущих стран Европы на саммитах и выступил с заявлениями. Отдельно Ульф Кристерссон летал в Берлин, где пообщался с победившим на выборах в бундестаг лидером консерваторов Фридрихом Мерцем. Помимо двустороннего сотрудничества между странами они также обсудили экономическую политику ЕС и поддержку Украины.

Недавно глава военной разведки королевства Томас Нильссон предупредил, что Швеция «должна подготовиться к встрече с враждебной и непредсказуемой Россией», особенно если «Москва добьется своего в Украине».

«Как только война в Украине прекратится, мы уверены, что русские вернутся в наш регион, — сказал он. — Они уже говорят о строительстве баз вдоль новой линии фронта с Финляндией, а также до Арктики».

В Минобороны тем временем призвали соотечественников «морально подготовиться к возможной войне». После таких сообщений оппозиция обвинила власти «в паникерстве».

Комфортно быть в НАТО

После того как Турецкая Республика одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО, скандинавское королевство стало активно участвовать в разных учениях альянса.

Став полноправным членом Североатлантического блока, Стокгольм включился в гонку роста оборонного бюджета, который должен быть равен или превосходить 2,5% ВВП страны. К 2028 году королевство планирует увеличить оборонный бюджет до 2,6% ВВП.

У Швеции один из наиболее развитых в Европе ВПК, который поставляет на мировой рынок широкий ассортимент военной продукции, активно использующейся вооруженными силами стран Североатлантического блока.

Отдельное внимание Стокгольм уделяет укреплению инфраструктуры в Арктике, в частности, инвестируя в развитие военных объектов и улучшение логистики для операций на Крайнем Севере.

Королевство заинтересовано в проведении работ на шельфе, строительстве северных портов, судостроении, развитии инфраструктуры, морского транспорта.

В начале этого года Швеция объявила о планах по развертыванию экспедиционных сил, в том числе военных кораблей, для патрулирования в Балтийском море в составе сил НАТО. Власти сообщили, что выделят до трех военных кораблей, разведывательный самолет ASC 890 и ресурсы береговой охраны для усиления присутствия НАТО на Балтике.

Становится незаменимым игроком

«Это первый столь масштабный вклад вооруженных сил страны в оборону морской акватории. На фоне роста российской военной активности в Балтийском море Стокгольм усилил свои военные подразделения на острове Готланд, переместив на остров тяжелую технику», — отметил главный научный сотрудник Отдела страновых исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев.

Он напомнил, что в начале года Стокгольм направил батальон численностью 550 человек в Латвию в состав передовых сухопутных сил НАТО, расположенных на военной базе Camp Valdemar.

«Вместе с Данией Швеция формирует в этой балтийской стране экспедиционный контингент в составе бригады, дислоцированной в Риге. Контингенты датских и шведских войск будут чередоваться каждые шесть месяцев», — подчеркнул руководитель Центра арктических исследований Отдела страновых исследований Института Европы РАН Валерий Журавель.

Помимо этого, шведские ВМС задействованы в координируемой Лондоном операции Nordic Warden, проводимой экспедиционными ВМС НАТО для отслеживания потенциальных угроз подводной инфраструктуре и мониторинга деятельности «теневого» флота России.

Также Швеция участвует в инициативе Baltic Sentry, основная задача которой усиление защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море.

«Если Норвегия удерживает свои лидерские позиции на арктическом фланге НАТО, то Швеция стремится стать лидером в Балтийском регионе, взяв под свое кураторство три балтийские республики и трансформируя свою политику безопасности в регионе Балтийского моря», — сообщил Гриняев.

Он добавил, что сотрудничество с Латвией и Эстонией Швеция активизировала еще до 2022 года, начав проводить с ними неформальные встречи по вопросам внешней политики и безопасности. В последнее время Стокгольм перешед к прямому военному присутствию в балтийских странах ее воинского контингента.

«Скорее всего королевство будет и дальше стремиться к наращиванию своей военно-технической мощи. Это даст Швеции возможность превращаться в реального военного лидера среди стран альянса в Балтийско-Скандинавском макрорегионе. Быстро интегрируясь в Североатлантический альянс, активно поддерживая Украину, Швеция целенаправленно позиционирует себя в качестве незаменимого игрока в формировании будущего антироссийской части европейской безопасности», — подытожил Журавель.