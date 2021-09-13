Позиции Турции и Китая по ситуации в Афганистане практически совпадают, заявил посол Турецкой Республики в Пекине Абдулкадир Эмин Онен в интервью Global Times.

По его словам, Анкара внимательно следит за развитием событий в Афганистане и намерена проводить политику «постепенного взаимодействия» с новым временным правительством талибов.

«Международное сообщество должно продолжать свои призывы к поддержке всех слоев афганского общества для обеспечения прочного мира в предстоящий период», – сказал посол.

Из-за нестабильности в Афганистане Турция эвакуировала своих гражданских лиц и военнослужащих из этой страны. Однако посольство Турции в Кабуле все еще работает. Анкара стремится поддерживать дипломатическое присутствие в стране и продолжать диалог как с талибами, так и с другими слоями афганского общества.

«В более широкой перспективе политика Турции в Афганистане имеет четыре основных столпа: сохранение единства и территориальной целостности страны, укрепление безопасности и стабильности, укрепление политической структуры на широкой основе, а также обеспечение мира и благополучия афганского народа путем очищения страны от терроризма и экстремизма», – сказал Онен, отметив, что нынешняя ситуация в стране создает проблемы с различными аспектами в реализации этих целей.

Дипломат добавил, что у Анкары есть «серьезные опасения» относительно возможности возрождения террористических группировок, таких как «Аль-Каида», или же распространения некоторых иных террористических элементов под другими идеологическими прикрытиями вследствие вакуума власти и нестабильности. Анкара готова сотрудничать со всеми сторонами в действиях, направленных на установление мира и стабильности в Афганистане, подчеркнул посол.

«Исходя из этого, мы также поддерживаем различные региональные усилия, направленные на укрепление экономических, энергетических и инфраструктурных связей, включая [предложенную Китаем] инициативу «Один пояс, один путь». Существует достаточно возможностей для сотрудничества между Турцией и Китаем на этих направлениях, особенно в процессе восстановления Афганистана в будущем», – сказал Онен.

Отвечая на вопрос о возможном принятии Турцией беженцев из Афганистана, дипломат сказал, что об этом не может быть и речи. Он напомнил, что в настоящее время Турция принимает около 5 млн беженцев, в том числе около 3,7 млн сирийцев, что является крупнейшим в мире контингентом переселенцев на территории одной страны, а также около 300 тысяч афганцев.

«Турция не может взять на себя бремя новой волны мигрантов из Афганистана. Наше правительство предпринимает эффективные шаги против незаконной нелегальной иммиграции. Международное сообщество должно придерживаться принципа разделения бремени, принимая во внимание тот факт, что нынешние проблемы и их дестабилизирующие последствия являются проблемами не только Афганистана и его соседей, но и всего мира», – заключил глава дипмиссии.