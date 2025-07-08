ПОЛИТИКА
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Крупнейший порт Европы станет военным
Порт Роттердама готовится к возможной войне с Россией: НАТО резервирует причалы, а ЕС работает над стратегией накопления критических ресурсов
Крупнейший порт Европы станет военным
/ Reuters
8 июля 2025 г.

Крупнейший порт Европы — Роттердам — начал готовиться к возможному вооруженному конфликту с Россией. Как сообщает Financial Times, по запросу НАТО порт резервирует причалы для судов с военными грузами, планирует логистику переброски боеприпасов и готовится к регулярным амфибийным учениям.

Контейнерный терминал станет единственным местом в Роттердаме, где можно будет безопасно перегружать боеприпасы с одного судна на другое. Даже в период холодной войны подобных возможностей у порта не было. В координации с бельгийским портом Антверпена (вторым по размеру в ЕС после Роттердама), который регулярно обслуживает американские войска в Европе, Роттердам будет принимать грузы из США, Канады и Великобритании.

Директор порта Будевейн Симонс подчеркнул: «Мы все меньше видим друг в друге конкурентов. Конечно, мы конкурируем, где нужно, но сотрудничаем, где можем». Он также призвал ЕС создавать запасы не только нефти, но и критически важных материалов — таких как медь, литий и графит.

Министерство обороны Нидерландов ранее сообщило, что Роттердам предоставит пространство для приема нескольких судов с военными грузами в рамках подготовки по линии НАТО.

На этом фоне ЕС, как пишет FT, должен вскоре представить стратегию по накоплению запасов медицинских средств, энергосистем, сырья и даже продовольствия первой необходимости.

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