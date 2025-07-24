Разговор, который должен был уладить спор, привел к политическому кризису и одному из самых смертоносных пограничных инцидентов в регионе за десятилетия. В середине июня тогдашняя премьер-министр Таиланда Паетонгтан Шинаватра позвонила лидеру Камбоджи Хун Сену, чтобы обсудить недавнюю перестрелку на границе.

Однако вскоре после разговора камбоджийская сторона слила запись — на ней Шинаватра называет собеседника «дядюшкой» и критикует тайского генерала. В Таиланде это восприняли как оскорбление армии. Через две недели Конституционный суд отстранил Шинаватру, а ее коалиция распалась.

На фоне политического кризиса напряженность на границе только усилилась. Камбоджа подала жалобу в Международный суд ООН, а обе страны начали закрывать границы, блокировать торговлю и отзывать послов. 24 июля все вылилось в полномасштабное столкновение: Камбоджа заявила, что Таиланд первым открыл огонь и применил беспилотники у древнего храма. В ответ были использованы РСЗО, пострадали гражданские объекты, включая больницу. По официальным данным, погибли не менее 12 мирных жителей, включая детей.

В ответ ВВС Таиланда нанесли удары по двум камбоджийским объектам с помощью истребителей F-16. Это первый случай с 2011 года, когда обе стороны прибегли к авиации. Национальный совет безопасности Таиланда сообщил, что попытки вести переговоры не увенчались успехом, и Камбоджа «нарушила международное право», установив мины в приграничной зоне.

Политологи называют утечку разговора намеренной попыткой камбоджийского лидера Хун Сена сместить Шинаватру. Сам он прямо заявлял, что «в Таиланде скоро будет новый премьер». Тем временем эксперты сомневаются, что стороны пойдут на деэскалацию. «Главный вопрос — насколько далеко может зайти конфликт», — говорит аналитик ISEAS Тита Сангли.