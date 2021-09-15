ПОЛИТИКА
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США могут поставить Украине израильскую систему ПВО «Железный купол»
В Палате представителей Конгресса США разработана поправка к законопроекту об обороне на 2022 финансовый год, согласно которой Вашингтон может направить Украине новые системы ПВО-ПРО. «Железный купол» американцы купили у Израиля в 2019 году
США могут поставить Украине израильскую систему ПВО «Железный купол»
США могут поставить Украине израильскую систему ПВО «Железный купол» / Others
15 сентября 2021 г.

В Палате представителей Конгресса США разработана поправка к законопроекту об обороне на 2022 финансовый год, согласно которой Вашингтон может продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, утверждает Politico.

Свой вариант законопроекта об обороне представил комитет по делам вооруженных сил. Источники Politico в Палате представителей сообщили, что в Вашингтоне приняли к сведению заявление министра обороны Украины Андрея Тарана о потребности Киева в новой системе противовоздушной обороны вроде «Железного купола», который американцы купили у Израиля в 2019 году.

Получение Украиной этой системы ПВО неизбежно вызовет рост напряженности в отношениях Киева и Вашингтона с Москвой, указывает издание.

«С тактической точки зрения она не будет эффективна на близком расстоянии или на линии соприкосновения, поскольку система будет очень быстро выведена из строя российскими реактивными системами залпового огня», – сказал директор программы исследований России в аналитическом центре CNA Майкл Кофман.

При этом он признал, что система может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит защищать критически важный объект или командный центр на востоке Украины.

​​​​​​​США купили две батареи израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол» в 2019 году. В 2020 году система была доставлена в США. Испытания первой батареи системы на американской земле состоялись в августе 2021 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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