В Палате представителей Конгресса США разработана поправка к законопроекту об обороне на 2022 финансовый год, согласно которой Вашингтон может продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, утверждает Politico.

Свой вариант законопроекта об обороне представил комитет по делам вооруженных сил. Источники Politico в Палате представителей сообщили, что в Вашингтоне приняли к сведению заявление министра обороны Украины Андрея Тарана о потребности Киева в новой системе противовоздушной обороны вроде «Железного купола», который американцы купили у Израиля в 2019 году.

Получение Украиной этой системы ПВО неизбежно вызовет рост напряженности в отношениях Киева и Вашингтона с Москвой, указывает издание.

«С тактической точки зрения она не будет эффективна на близком расстоянии или на линии соприкосновения, поскольку система будет очень быстро выведена из строя российскими реактивными системами залпового огня», – сказал директор программы исследований России в аналитическом центре CNA Майкл Кофман.

При этом он признал, что система может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит защищать критически важный объект или командный центр на востоке Украины.

​​​​​​​США купили две батареи израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол» в 2019 году. В 2020 году система была доставлена в США. Испытания первой батареи системы на американской земле состоялись в августе 2021 года.