В Палате представителей Конгресса США разработана поправка к законопроекту об обороне на 2022 финансовый год, согласно которой Вашингтон может продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, утверждает Politico.
Свой вариант законопроекта об обороне представил комитет по делам вооруженных сил. Источники Politico в Палате представителей сообщили, что в Вашингтоне приняли к сведению заявление министра обороны Украины Андрея Тарана о потребности Киева в новой системе противовоздушной обороны вроде «Железного купола», который американцы купили у Израиля в 2019 году.
Получение Украиной этой системы ПВО неизбежно вызовет рост напряженности в отношениях Киева и Вашингтона с Москвой, указывает издание.
«С тактической точки зрения она не будет эффективна на близком расстоянии или на линии соприкосновения, поскольку система будет очень быстро выведена из строя российскими реактивными системами залпового огня», – сказал директор программы исследований России в аналитическом центре CNA Майкл Кофман.
При этом он признал, что система может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит защищать критически важный объект или командный центр на востоке Украины.
США купили две батареи израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол» в 2019 году. В 2020 году система была доставлена в США. Испытания первой батареи системы на американской земле состоялись в августе 2021 года.