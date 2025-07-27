Дональд Трамп начал пресс-конференцию в шотландском Тёрнберри с неожиданного заявления: «Я не в настроении» — так он описал свое состояние перед финальными торговыми переговорами с Евросоюзом. Причину он не уточнил, лишь добавив: «Гольф был прекрасным. Дело не в нем».

Несмотря на это, Трамп сообщил, что решение по сделке может быть принято уже «через час». Шансы на успех он оценил как «50 на 50». Если договориться не удастся, США введут пошлины. «Если они не хотят платить, пусть строят заводы в Америке», — добавил он.

По вопросам миграции Трамп вновь указал на жесткий курс США: «Мы запечатали границы. Никто не заходит. Сотни тысяч выдворены, особенно плохие». Он выразил уверенность, что Европа вскоре «придет к тому же».

Не обошлось и без критики ветряной энергетики. Президент назвал турбины, стоящие у его гольф-клуба, «позором» и «аферой». «Это самая дорогая энергия, и почти все сделано в Китае», — заявил он, сетуя, что ветряки портят вид с лучшего поля в мире.

Визит Трампа в Шотландию продлится пять дней. В понедельник он встретится с премьером Великобритании Киром Стармером, чье правительство недавно сняло запрет на наземные ветряные установки.