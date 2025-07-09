ПОЛИТИКА
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Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби
Лидеры Азербайджана и Армении проведут переговоры в рамках мирного процесса 10 июля
Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби
Ильхам Алиев и Никол Пашинян / Reuters
9 июля 2025 г.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут двустороннюю встречу в столице ОАЭ 10 июля в рамках продолжающегося мирного процесса между двумя странами. Об этом сообщили пресс-службы обеих сторон.

«В рамках продолжающегося мирного процесса между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения 10 июля в городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов пройдет двусторонняя встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном», — говорится в сообщении администрации азербайджанского лидера, опубликованном в среду.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян подтвердила предстоящую встречу на своей странице в Facebook. По ее словам, Пашинян 9 июля отправится с рабочим визитом в ОАЭ.

Помимо встречи с азербайджанским президентом, армянский премьер также проведет переговоры с руководством ОАЭ. «Сегодня в Абу-Даби запланирована встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном», — отметила Багдасарян.

В последний раз лидеры Армении и Азербайджана встречались в мае на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране, где договорились держать открытыми каналы связи.

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