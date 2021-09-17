ПОЛИТИКА
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Грозный и Махачкала вошли в топ-3 городов с наибольшим количеством iPhone
Главный аргумент в пользу смартфонов Apple у жителей Чечни – они безопасные. В регионах юга России чаще всего абоненты используют iPhone 7
Грозный и Махачкала вошли в топ-3 городов с наибольшим количеством iPhone
Фото: ТАСС / Others
17 сентября 2021 г.

Регионом с наибольшим количеством девайсов американского бренда Apple стала Москва и область (20% от общего числе устройств в регионе), следует из исследования, проведенного сервисом «Билайн.Аналитика». На втором месте по популярности iPhone расположились Сочи и Грозный – там пользуются телефонами фирмы Apple 17% жителей. На третьем – Махачкала с 16%.

Четвертое и пятое места у Калининграда и Якутска (по 15% пользователей iPhone). 14% клиентов, пользующихся iPhone, живут в Назрани, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске.

В регионах юга России чаще всего абоненты Билайн используют Apple iPhone 7. В других регионах самым популярным оказался Apple iPhone 11. При этом только 15% зарегистрированных в сети Билайн смартфонов Apple старше трех лет. Главный аргумент в пользу айфона у жителей Чечни – он безопасный, отмечают местные порталы.

Больше всего iPhone у клиентов в возрасте до 25 лет, абоненты возрастной категории от 25 до 45 лет используют телефоны фирмы Apple меньше – таких 15%.

Опрос был проведен накануне ежегодной презентации Apple, на которой были представлены обновленный iPad, следующее поколение телефонов – iPhone 13 и «умных часов» Apple Watch Series 7 с увеличенным экраном.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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