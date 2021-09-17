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Талибы гарантируют безопасность депозитов в банках Афганистана
Исполняющий обязанности главы Центробанка страны Мохаммад Идрис заверил, что все коммерческие банки, работающие на территории Афганистана, надежны и находятся под пристальным контролем
Талибы гарантируют безопасность депозитов в банках Афганистана
Талибы гарантируют безопасность депозитов в банках Афганистана / Others
17 сентября 2021 г.

Исполняющий обязанности главы Банка Афганистана Мохаммад Идрис заявил о безопасности вкладов афганцев в коммерческих банках страны, сообщает ТАСС.

«Банк Афганистана заверяет наших соотечественников, что все коммерческие банки, работающие на территории страны, надежны. Они находятся под пристальным контролем и функционируют лучше, чем это было раньше», – сказал и.о. главы ЦБ банка Афганистана.

15 августа США заморозили активы ЦБ на сумму почти $9,5 млрд и прекратили поставки наличных денег в страну, чтобы к ним не получили доступ талибы, пришедшие к власти в Афганистане в тот же день. Тогда же Международный валютный фонд и Всемирный банк прекратили всякую помощь Кабулу. В результате тысячи афганцев выстроились в очереди перед банками, чтобы забрать свои сбережения.

17 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил разморозить афганские счета в зарубежных банках, замороженные после смены власти в Афганистане. «Учитывая гуманитарную обстановку, предлагаем рассмотреть возможность разморозки афганских счетов в зарубежных банка», – сказал он, выступая на юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе. Мирзиёев также предложил регулярно проводить встречи высокого уровня в формате ШОС – Афганистан в связи со сложившейся ситуацией в соседней стране.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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