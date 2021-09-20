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ЦРУ сообщило о детях в машине за секунды до удара дрона в Кабуле
Разведведомство предупредило военных за несколько секунд до того, как ракета попала в машину. В результате погибли 10 мирных жителей, в том числе семь детей. Пентагон был вынужден признать ошибку
ЦРУ сообщило о детях в машине за секунды до удара дрона в Кабуле
Фото: АА / AA
20 сентября 2021 г.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выпустило предупреждение о том, что в машине могут находиться мирные жители, в том числе дети, за несколько секунд до удара американского беспилотника, сообщает CNN.

До сих пор неизвестно, была ли разведка проинформирована о готовящейся атаке, поскольку у военных есть право наносить удары без согласования с командованием в случае, когда ситуация стремительно развивается.

Ранее глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи назвал ошибкой атаку американского беспилотника в районе Кабула, в результате которой погибли мирные жители.

После опубликованного The New York Times большого расследования Маккензи все-таки признал, что несет полную ответственность за произошедшее и извинился за его «трагический исход»: «Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб».

В данный момент американская сторона изучает возможность выплатить компенсации семьям погибших.

Согласно результатам расследования ведомства, при атаке 29 августа погибли 10 гражданских лиц, в том числе семь детей. В Пентагоне рассказали, что в уничтоженном автомобиле, предположительно, находилось большое количество взрывчатки, а также несколько террористов-смертников, которые планировали снова атаковать кабульский аэропорт, чтобы сорвать эвакуацию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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