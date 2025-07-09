ПОЛИТИКА
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США атакуют докладчика ООН за критику Израиля
Вашингтон вводит санкции против спецдокладчика ООН за разоблачение израильской оккупации
США атакуют докладчика ООН за критику Израиля
Спецдокладчик Совета ООН по правам человека Франческа Альбанезе / AP
9 июля 2025 г.

Администрация Трампа ввела санкции против спецдокладчика ООН по правам человека на палестинских территориях Франчески Альбанезе, обвинив ее в «нелегитимных и позорных попытках» инициировать действия Международного уголовного суда (МУС) против американских и израильских официальных лиц, а также компаний.

Госсекретарь США Марко Рубио объявил в среду на платформе X: «Я ввожу санкции против Франчески Альбанезе за ее нелегитимные и позорные усилия по продвижению действий МУС против официальных лиц, компаний и руководителей США и Израиля».

«Мы всегда будем поддерживать наших партнеров в их праве на самооборону», — добавил Рубио, имея в виду Израиль, чьи действия Альбанезе называет геноцидом в секторе Газа.

Поводом для санкций стал недавний доклад Альбанезе, разоблачающий корпорации, такие как Microsoft, Alphabet, Amazon и Palantir, которые, по ее словам, поставляют военное оборудование, технологии слежения и инфраструктуру, поддерживающие незаконную оккупацию палестинских территорий.

В прошлом месяце администрация Трампа направила письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу, требуя отстранить Альбанезе, обвиняя ее в «яростном антисемитизме и поддержке терроризма». Итальянская правозащитница, ранее заявлявшая, что военная операция ХАМАС 7 октября 2023 года должна рассматриваться в «контексте десятилетий угнетающего палестинцев режима», стала мишенью как администрации Байдена, так и Трампа.

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