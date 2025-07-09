Администрация Трампа ввела санкции против спецдокладчика ООН по правам человека на палестинских территориях Франчески Альбанезе, обвинив ее в «нелегитимных и позорных попытках» инициировать действия Международного уголовного суда (МУС) против американских и израильских официальных лиц, а также компаний.

Госсекретарь США Марко Рубио объявил в среду на платформе X: «Я ввожу санкции против Франчески Альбанезе за ее нелегитимные и позорные усилия по продвижению действий МУС против официальных лиц, компаний и руководителей США и Израиля».

«Мы всегда будем поддерживать наших партнеров в их праве на самооборону», — добавил Рубио, имея в виду Израиль, чьи действия Альбанезе называет геноцидом в секторе Газа.

Поводом для санкций стал недавний доклад Альбанезе, разоблачающий корпорации, такие как Microsoft, Alphabet, Amazon и Palantir, которые, по ее словам, поставляют военное оборудование, технологии слежения и инфраструктуру, поддерживающие незаконную оккупацию палестинских территорий.

В прошлом месяце администрация Трампа направила письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу, требуя отстранить Альбанезе, обвиняя ее в «яростном антисемитизме и поддержке терроризма». Итальянская правозащитница, ранее заявлявшая, что военная операция ХАМАС 7 октября 2023 года должна рассматриваться в «контексте десятилетий угнетающего палестинцев режима», стала мишенью как администрации Байдена, так и Трампа.