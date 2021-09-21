Министр социального развития Исламского эмирата Афганистан Махмудуло Хак Ахади высказался за сохранение и развитие на территории страны татарского и русского языков, пишет «Татар-информ».

Как поясняет агентство, Махмудуло Хак Ахади заявил об этом в ходе рабочей встречи с директором представительства казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман Мухаммадом Юсуфом Шинвари.

«Афганистан должен стать домом мира и добра, развивающим языки и культуру. Мы хотим построить процветающую страну на основе исламских ценностей», – сказал руководитель ведомства.

Стороны также обсуждали реализацию гуманитарных программ, вопросы поддержки общины афганских татар и студентов российских вузов, сообщает издание.

При этом отмечается, что министр временного правительства Махмудуло Хак Ахади проявил интерес к опыту мирного сосуществовании представителей различных конфессий и национальностей в Татарстане.

В Афганистане по разным оценкам проживают от 100 тысяч до 1,5 миллионов татар. По данным российского исследователя Святослава Каверина, если принимать во внимание широту расселения этой этнической группы, можно с уверенностью говорить о 300–500 тысячах человек. Татары массово населяют практически все северные провинции Афганистана и крупные города. Преимущественно же татарское население сконцентрировано в провинциях Саманган, Балх, Баглан.

Ранее афганская редакция Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» писала, как этнические татары стремятся увеличить культурное присутствие общины в Афганистане. В общине действуют пять общественных и культурных организаций, которые зарегистрированы в министерстве информации и культуры. По сведениям издания, в последние годы лидеры этнических татар наладили культурные связи с находящимся в России Всемирным конгрессом татар и Республикой Татарстан. Всемирный конгресс татар оказал помощь в организации в марте 2020-го онлайн-курса по татарскому языку для этой этнической группы.

После обращения депутатов татарской общины афганские власти в марте 2021-го зарегистрировали татар как отдельную этническую группу и начали выдавать удостоверяющие личность документы с указанием национальности.