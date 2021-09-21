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Казахстан отказался от российского телефонного кода
Власти страны готовятся к переходу республики на новый собственный международный телефонный код +997, который со временем сменит код +7, используемый также и в России
Казахстан отказался от российского телефонного кода
Фото: РИА Новости / Others
21 сентября 2021 г.

Казахстан зарегистрировал за собой в Международном союзе электросвязи (МСЭ) телефонный код +997, сообщил в Facebook министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.

По его словам, в результате при звонках из республики за рубеж на телефонах иностранцев будет высвечиваться «Казахстан».

После распада СССР в Казахстане используется совместный с Россией четырехуровневый план нумерации с международным кодом +7. Как подчеркнул Мусин, отказ от этого кода ранее был согласован с Москвой.

В настоящее время готовятся необходимые документы и принимаются меры для перехода на новый телефонный код. Он начнет использоваться с января 2023 года. При этом с момента присвоения новый и старый коды могут быть использованы параллельно в течение двух лет. Полный переход запланирован на 2025 год.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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