Казахстан зарегистрировал за собой в Международном союзе электросвязи (МСЭ) телефонный код +997, сообщил в Facebook министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.

По его словам, в результате при звонках из республики за рубеж на телефонах иностранцев будет высвечиваться «Казахстан».

После распада СССР в Казахстане используется совместный с Россией четырехуровневый план нумерации с международным кодом +7. Как подчеркнул Мусин, отказ от этого кода ранее был согласован с Москвой.

В настоящее время готовятся необходимые документы и принимаются меры для перехода на новый телефонный код. Он начнет использоваться с января 2023 года. При этом с момента присвоения новый и старый коды могут быть использованы параллельно в течение двух лет. Полный переход запланирован на 2025 год.