Отец 18-летнего Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском университете, воевал в Донбассе в составе незаконных пророссийских вооруженных формирований, пишет Znak со ссылкой на соседей семьи.

«Отец Тимура не живет с ними. Вроде бы где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с чеченской (войны – прим. ред.) наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс», – сказал журналистам мужчина, который не пожелал раскрывать своего имени.

По его словам, Тимур с детства видел оружие, некоторые из них хранились в квартире, с их помощью он учился стрелять. На покупку ружья, с которым Бекмансуров пришел в университет, родители дали 38 тысяч рублей.

«Они с одноклассником Володей ездили летом все вместе на полигон пристреливать его», – рассказал собеседник.

Как поясняет издание, соседи в большинстве своем говорят, что Бекмансуровы жили тихо и почти незаметно. С ними «мало кто общался и еще меньше тех, кто хоть что-то знал о них», отмечается в публикации.

Бекмансуров старший, как следует из допроса, выдержки из которого появились в сети, признал, что знал о намерении сына купить оружие и даже дал ему недостающую сумму. По словам отца, когда Тимуру исполнилось 18 лет в марте 2021-го, он сразу же получил все необходимые документы на владение гладкоствольным помповым ружьем, а также прошел медицинскую комиссию. Психических отклонений у Тимура никогда не было, он лишь болел ОРВИ и наблюдался по этим случаям у врачей, пояснил он.

Семья распалась в 2009 году, однако ребенок не переживал по поводу развода родителей, рассказал отец. Он уточнил, что часто общались с сыном по мобильному телефону и в мессенджерах. При этом подросток никогда ни на что не жаловался и не рассказывал о своих проблемах.

Утром 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном университете. По последним данным министерства здравоохранения РФ, погибли шесть человек, еще 43 пострадали. Сам нападавший находится в тяжелом состоянии, ему ампутировали голень. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).