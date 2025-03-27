Представительство Интерпола в Сараево выдало международный ордер на арест президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Как сообщает агентство Reuters, Додик обвиняется в посягательстве на конституционный строй страны.

Игнорируя вызов на допрос и внутренний ордер, он в начале недели покинул Боснию, пересек границу с Сербией и направился в Израиль, где участвует в конференции.

В феврале суд в Сараево заочно приговорил его к одному году тюрьмы и шести годам запрета на занятие политической деятельностью.

Додик был признан виновным в игнорировании решений Конституционного суда и указаний высокого представителя международного сообщества Кристиана Шмидта, который исполняет функции внешнего управляющего в Боснии.

Уголовное дело против Додика началось в 2023 году, когда он подписал закон, согласно которому решения Конституционного суда и высокого представителя не подлежат исполнению на территории Республики Сербской.

Позже он поддержал принятие дополнительных законов, запрещающих федеральной полиции и судейским органам Боснии доступ на территорию республики. Эти законы были отменены Конституционным судом.

После вынесения приговора Додик отказался признать вину.

Дело против него вызвало самый серьезный политический кризис в Боснии и Герцеговине со времен войны 1990-х годов.