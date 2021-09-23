Союз экспортеров судов, яхт и морских услуг Турции (GYHİB) получил награду в категории «Лучшая презентация страны» в рамках 16-й Международной выставки по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА 2021», пишет Anadolu.

Турцию на выставке представляет GYHİB под лозунгом «Турецкое национальное участие». Стенд турецкой организации вызвал большой интерес у посетителей.

Генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Озгюн Талу и торговый атташе Чагры Доган посетили стенды турецких компаний на выставке и пожелали им успехов.

Глава GYHİB Джем Севен заявил, что из-за пандемии союз на протяжении двух лет не участвовал в мероприятиях подобного рода.

«В этом году мы уже приняли участие в выставке «НЕВА 2021» и Яхт-шоу в Монако. На этих мероприятиях, которые проводятся одновременно в двух разных странах, мы продвигаем нашу страну. В рамках выставки «НЕВА 2021» наша ассоциация получила награду в номинации «Лучшая презентация страны»», – сказал он.

Севен также выразил признательность за полученную GYHİB награду и поздравил других участников выставки. «Мы будем очень рады, что они примут участие в наших национальных проектах», – отметил глава организации.

По словам Севена, Россия является для GYHİB одним из целевых рынков, а участие в «НЕВА 2021» очень важно для укрепления присутствия организации в регионе.

«За последние два года были осуществлены значительные поставки в Россию. Суда, произведенных на наших верфях, экспортируются в РФ. Российский флот предпочитает турецкие верфи для ремонта и технического обслуживания. Все это означает, что Россия превращается в важный рынок для нас», – резюмировал он.

Выставка «НЕВА 2021», которая проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 24 сентября, считается одним из ключевых мировых событий в сфере гражданского судостроения.