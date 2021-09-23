Палата представителей Соединенных Штатов одобрила положение о продлении запрета на покупку или продажу американцами вновь выпущенных суверенных долговых обязательств России на вторичных рынках, чтобы наказать Москву за вмешательство в выборы в США, сообщает Bloomberg.

Поправку разработал конгрессмен-демократ от штата Калифорния Брэд Шерман. Ее предполагается включить в законопроект об оборонной политике США на следующий год. Как ожидается, Палата представителей одобрит его позднее на этой неделе. Затем документ отправится в верхнюю палату Конгресса – Сенат, но там его перспективы еще неясны, отмечает агентство.

По данным Bloomberg, под запрет попадут облигации в любой валюте, выпущенные Центральным банком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством со сроком погашения более 14 дней.

Поправка также обязует Национальную разведку США проводить анализ зарубежного вмешательства в американские выборы и предписывает президенту страны после ознакомления с отчетами разведки принимать решение о продлении или снятии санкций.

О введении новых санкций США против России было объявлено 15 апреля. В соответствующем указе президента США Джо Байдена пояснялось, что Россия несет ответственность за попытки подорвать демократические выборы в США и странах-союзниках, транснациональную коррупцию, а также причастна к хакерским атакам. Санкции в отношении российских облигаций федерального займа вступили в силу 14 июня. Они запрещают американским финансовым институтам (банкам, брокерам, инвесткомпаниям) участвовать в первичных размещениях облигаций министерства финансов и Центрального банка независимо от валюты выпуска. Это касается бумаг, которые выпущены после 14 июня. Запрет не затрагивал вторичный рынок.

Ограничение на сделки на вторичном рынке госдолга будет означать серьезное ужесточение санкций, поясняет Bloomberg стратег Toronto Dominion Bank по развивающимся рынкам. Предлагаемые санкции «не столь плохи», как прямой запрет на сделки с уже торгующимися облигациями, но «определенно станет проблемой», отметил он. По его словам, влияние инициативы на рынок сначала может быть незначительным, но для инвесторов она может стать сигналом, который предостерегает от участия в сделках в будущем. В конечном итоге это может привести к увеличению финансовых затрат для России, особенно во время турбулентности на рынках, считает эксперт.

Против инициативы Конгресса выступает Торговая палата США. Ее представители убеждены, что будут ограничены возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, которые работают в России.

Между тем, как пишет РБК, затраты России на обслуживание государственного внутреннего долга увеличатся на 300 млрд рублей в 2022-2024 годах относительно запланированных в предыдущем бюджете показателей. Увеличение расходов, согласно пояснительной записке к проекту трехлетнего бюджета, Минфин объясняет планируемым ростом госдолга.

Ведомство начало активно занимать на внутреннем рынке для финансирования дефицита бюджета, который возник из-за пандемии в 2020-ом. Всего с начала прошлого года внутренний долг вырос более чем на 5 трлн рублей. По данным на конец августа 2021 года, объем госдолга в облигациях федерального займа достиг 15,75 трлн рублей.