В I квартале 2021 года в России насчитывалось 1,03 млн наиболее финансово благополучных семей, что на 657 тысяч (или на 39%) меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, основанном на данных Росстата.

Под самыми обеспеченными понимаются домохозяйства, сообщившие, что имеют достаточно средств, чтобы купить все, что считают нужным.

Сейчас богатые семьи составляют примерно 1,9% населения России, в 2020 году таковых было 3,1%.

«Финансовые условия ухудшились у самых обеспеченных домохозяйств в 37 регионах России. В 32 регионах, напротив, число ни в чем не нуждающихся семей выросло. А в оставшихся 16 регионах ни в текущем, ни в прошлом году попросту не нашлось статистически значимого числа семей, заявивших о полном финансовом благополучии», – сообщила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Наиболее резкое сокращение зафиксировано в Москве, где 356,4 тысячи семей перестали относить себя к категории тех, кто может позволить себе приобрести все желаемое. Снижение составило в годовом выражении 72,6%. Далее идут Дагестан (об ухудшении финансового положения сообщили 93,9 тысяч семей, или -88% в годовом выражении), Белгородская область (48 тысяч семей, или -91,4%), Татарстан (46,9 тысяч семей, или -81,1%), Ростовская область (36,6 тысяч семей, или -100%), Кемеровская область (29,9 тысяч семей, или -37,1%), Коми (28 тысяч семей, или -76,5%), Свердловская область (27,6 тысяч семей, или -62,2%), Чувашия (21,6 тысяч семей, или -100%) и Башкортостан (21,6 тысяч семей, или -45,1%).

Из оставшегося 1 млн наиболее обеспеченных семей большинство проживает в Москве – 134,8 тысячи (или 13% от общего числа). 56,7 тысяч живут в Ямало-Ненецком автономном округе, 52,1 тысячи – в Красноярском крае, 50,8 тысяч – в Кемеровской области, 49,2 тысяч – в Самарской области.

«Даже с учетом того, что, по всей видимости, далеко не все готовы открыто говорить о своем достатке, можно констатировать, что богатые семьи в России продолжают оставаться незначительной прослойкой. И динамика доходов россиян заставляет усомниться в том, что доля обеспеченных семей будет расти достаточными темпами для формирования устойчивого среднего класса», – сказала Елена Трубникова.

49% российских семей (27,16 млн) хватает денег только на еду и одежду, приобрести товары длительного пользования они не могут. У 36% домохозяйств (19,95 млн) есть возможность приобрести еду, одежду и товары длительного пользования, однако при покупке автомобиля, квартиры или дачи у них возникнут затруднения. 12,9% российских семей (7,14 млн) денег хватает только на еду, а у 0,2% (115,8 тысяч) нет средств даже на продукты питания.