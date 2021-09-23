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Патриарх Кирилл перепутал церковные праздники
Патриарх Московский и всея Руси в ходе проповеди в храме Христа Спасителя поздравил православных верующих с Покровом вместо Рождества Богородицы
Патриарх Кирилл перепутал церковные праздники
Патриарх Кирилл перепутал церковные праздники / Others
23 сентября 2021 г.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди в храме Христа Спасителя перепутал церковные праздники, поздравив православных верующих с Покровом вместо Рождества Богородицы, обратил внимание протодиакон Андрей Кураев.

«Мы прославляем сегодня Царицу Небесную, праздник Ее Покрова», – заявил патриарх во время проповеди в храме Христа Спасителя 21 сентября, когда отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник Покрова отмечается 14 октября.

Кураев также указал, что патриарх перепутал Куликовскую битву с Бородинской, заявив, что сражение XIV века завершилось «с ничейным результатом». На Youtube-канале «Спас» фрагмент с проповедью Кирилла был вырезан, а на сайте патриархии проповедь выложена не была.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин допустил оговорку, спутав Северную войну (которая шла с 1700 по 1721 год между Швецией и коалицией государств Северной Европы, основную роль в которой играла Россия) с Семилетней (развернувшейся в 1756–1763 годах в Европе, Северной Америке, странах Карибского бассейна, Индии, и на Филиппинах). Главу государства поправил школьник из Воркуты Никанор Толстых. При этом директор школы, где учится ребенок, подвергла поведение школьника критике.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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