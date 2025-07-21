Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил поддержку решению президента США Дональда Трампа ввести 30-процентные пошлины на алжирский экспорт, назвав этот шаг «суверенным актом» с минимальным воздействием на экономику североафриканской страны. Заявление прозвучало в ответ на объявление Трампа о введении тарифов для сокращения торгового дефицита США.

Теббун подчеркнул, что торговля с США составляет менее 0,5% от общего внешнего товарооборота Алжира. «Мы в основном экспортируем в США сырую нефть и арматуру. Эти пошлины не затрагивают основы нашей экономики», — отметил он. Большинство алжирских поставок в США, связанных с энергетикой, освобождены от пошлин, что, по мнению аналитиков, делает влияние новых тарифов незначительным.

Решение Вашингтона последовало за ростом экспорта алжирского газа в Европу, особенно в Италию, в 2025 году, что стало частью стратегии Алжира по диверсификации энергетического сектора.

Алжир демонстрирует стремление к более сбалансированной внешней политике, совмещающей связи с Москвой и расширение партнерства с ЕС и США.

Страна воздержалась от резкой критики и в апреле, когда Трамп признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, хотя ранее Алжир резко осудил аналогичную позицию Парижа.

На прошлой неделе Теббун заявил, что не считает нужным комментировать вопросы, не имеющие прямого отношения к интересам его страны. «Наши дипломатические отношения с США находятся на хорошем уровне, и мы обсуждаем множество тем, не всегда вынося их на публику», — добавил он.