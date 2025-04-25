ТУРЦИЯ
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Спикер парламента Турции отправится в Ватикан
Церемония прощания с папой Франциском соберет мировых лидеров и монархов
Спикер парламента Турции отправится в Ватикан
25 апреля 2025 г.

Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш отправится в Ватикан для участия в похоронах папы римского Франциска. О его визите было официально объявлено в пятницу, 25 апреля. Куртулмуш будет представлять Турцию на церемонии, которая состоится в субботу и соберет руководителей и высокопоставленных чиновников многих государств.

На похоронах ожидается присутствие президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Серджо Маттареллы, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, а также членов королевских семей Испании, Бельгии, Норвегии и других стран.

Россию, как ожидается, будет представлять министр культуры Ольга Любимова, а Израиль — посол в Ватикане Ярон Зейдман. Визит какого-либо представителя Пекина не анонсирован.

Папа Франциск, родившийся 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянских эмигрантов, стал первым за почти 1 300 лет главой Ватикана не из Европы. За годы своего понтификата он проводил реформы управления в Святом Престоле, боролся с коррупцией и стремился к обновлению церкви. В феврале 2025 года у папы были диагностированы осложнения после бронхита, и он скончался 22 апреля в возрасте 88 лет.

Похороны папы Франциска станут важным событием для мировой дипломатии, поскольку, помимо церемонии прощания, планируются неформальные встречи между мировыми лидерами, в том числе обсуждение актуальных международных вопросов. В частности, как сообщала в пятницу газета Kyiv Post, в Риме после прощания с Франциском может состояться встреча президентов США и Украины — на фоне дипломатических попыток новой администрации в Вашингтоне покончить с российско-украинской войной.

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