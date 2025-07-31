В городе Ханкенди был демонтирован памятник русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому. Монумент был установлен в декабре 2021 года при участии российских миротворцев, Русской общины региона и де-факто властей незаконной «Нагорно-Карабахской Республики».

По информации агентства по туризму и культуре Карабаха, решение о демонтаже было принято азербайджанскими властями. В Баку указывают, что памятник появился в период, когда регион находился вне контроля центрального правительства, и не был согласован с официальными структурами.

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ в своем телеграм-канале начала выкладывать картины Айвазовского, не упомянув властей Азербайджана. А спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой посетовал, что Москва не была уведомлена о планируемом демонтаже.