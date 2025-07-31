В городе Ханкенди был демонтирован памятник русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому. Монумент был установлен в декабре 2021 года при участии российских миротворцев, Русской общины региона и де-факто властей незаконной «Нагорно-Карабахской Республики».
По информации агентства по туризму и культуре Карабаха, решение о демонтаже было принято азербайджанскими властями. В Баку указывают, что памятник появился в период, когда регион находился вне контроля центрального правительства, и не был согласован с официальными структурами.
Представитель МИД России Мария Захарова в ответ в своем телеграм-канале начала выкладывать картины Айвазовского, не упомянув властей Азербайджана. А спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой посетовал, что Москва не была уведомлена о планируемом демонтаже.
Монумент Айвазовскому был частью проекта «Аллея российской славы», реализованного в 2021 году при поддержке миротворческой миссии РФ, дислоцированной в регионе в соответствии с трехсторонним соглашением от 10 ноября 2020 года. После военной операции Азербайджана осенью 2023 года и полной интеграции региона в состав страны, российские силы покинули территорию.
Снос памятника произошел на фоне второго за год витка ухудшения российско-азербайджанских отношений. Первый кризис был вызван сбитием российскими силами пассажирского самолета AZAL над Чечней минувшей зимой, второй — массовыми задержаниями азербайджанцев в июне 2025 года с человеческими жертвами. Баку требует извинений за оба инцидента, но Москва продолжает отказываться от ответственности.