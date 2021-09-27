ПОЛИТИКА
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Студент из Туркменистана помог спасти более 20 человек при стрельбе в Перми
Студент 3-го курса химического факультета ПГНИУ Овезберди Сабыров сохранил самообладание во время нападения на университет и помог группе студентов быстро эвакуироваться за пределы кампуса, где случилась трагедия
Студент из Туркменистана помог спасти более 20 человек при стрельбе в Перми
Фото: Известия / Others
27 сентября 2021 г.

Студент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) из Туркменистана Овезберди Сабыров во время нападения на вуз 20 сентября помог спастись группе учащихся, сообщается на сайте учебного заведения.

В момент начала стрельбы третьекурсник находился на первом этаже. Услышав выстрелы, он собрал всех, кто был рядом, и повел в сторону корпуса №7. Там группе около 20 человек показали эвакуационный выход.

Заметив скопление людей перед выходом, Сабыров выпрыгнул из окна первого этажа и побежал за пределы кампуса. По пути он позвонил в полицию и предупредил прохожих об опасности.

Как указали в университете, Сабыров знал, как правильно действовать в подобных ситуациях, поскольку он отслужил два года в армии на родине.

Нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября. Студент 1-го курса Тимур Бекмансуров открыл огонь в здании университета, убив шесть человек, еще 47 были ранены. При задержании Бекмансуров оказал сопротивление, в результате чего получил тяжелое ранение, его госпитализировали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Бекмансурову грозит пожизненное заключение.

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