Студент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) из Туркменистана Овезберди Сабыров во время нападения на вуз 20 сентября помог спастись группе учащихся, сообщается на сайте учебного заведения.

В момент начала стрельбы третьекурсник находился на первом этаже. Услышав выстрелы, он собрал всех, кто был рядом, и повел в сторону корпуса №7. Там группе около 20 человек показали эвакуационный выход.

Заметив скопление людей перед выходом, Сабыров выпрыгнул из окна первого этажа и побежал за пределы кампуса. По пути он позвонил в полицию и предупредил прохожих об опасности.

Как указали в университете, Сабыров знал, как правильно действовать в подобных ситуациях, поскольку он отслужил два года в армии на родине.

Нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября. Студент 1-го курса Тимур Бекмансуров открыл огонь в здании университета, убив шесть человек, еще 47 были ранены. При задержании Бекмансуров оказал сопротивление, в результате чего получил тяжелое ранение, его госпитализировали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Бекмансурову грозит пожизненное заключение.