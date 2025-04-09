Госдепартамент США прокомментировал сообщение о пленении Украиной двух граждан Китая, воевавших на стороне российских войск в Донецкой области. Представитель ведомства Тэмми Брюс назвала инцидент «тревожным» и назвала «ключевой» поддержку, которую Пекин оказывает Москве в российско-украинской войне.

«Мы знаем о сообщениях, согласно которым Украина взяла в плен двух китайских граждан, принимавших участие в боевых действиях на стороне России. Китай остается ключевым источником поддержки России в войне против Украины», — подчеркнула Брюс.

По ее словам, Китай поставляет РФ около 80% «двойного назначения» — технологий и компонентов, применимых как в гражданских, так и военных целях. Это, по мнению Вашингтона, помогает России продолжать войну против Украины.

Брюс подчеркнула, что усиление сотрудничества между двумя ядерными державами подрывает глобальную стабильность и угрожает безопасности США и их союзников. В ответ на задержание Киев вызвал временного поверенного в делах КНР и потребовал объяснений от Пекина. Китай пока не комментировал эти сообщения.