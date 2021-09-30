Турецкие археологи представили широкой публике артефакты, обнаруженные ими за два последних полевых сезона на стоянке Карахантепе в провинции Шанлыурфа. Им удалось обнаружить подземелье и скульптуры, созданные людьми эпохи неолита, пишет Anadolu.

Как поясняет агентство, в ходе раскопок обнаружены следы существовавшего около 11 тысяч лет назад поселения, что делает его одним из древнейших в мире. Поразительным фактом остается то, что люди на заре своей цивилизации – эпоха неолита – с помощью каменных и костяных орудий обладали огромным художественным потенциалом.

По словам профессора Некми Карула, было выявлено большое количество 3D-скульптур, которые, по большей части, изображают людей. Подобные артефакты были до этого открыты на доисторической стоянке Гобеклитепе в Турции. Но там основная часть скульптур изображает животных и готовившихся к атаке хищников.

Как отметил ученый, в Карахантепе преобладают антропоморфные статуи. Одним из лучших примеров «3D-артефактов» он назвал скульптуру, которая изображает человека с запрыгнувшим ему на спину леопардом. Объяснения такому сюжету не найдено, так как сцена сама по себе является уникальной. Возможно, скульптура является фантазией автора, который «по-особенному художественно» смотрел на мир.

Другое предположение заключается в том, что 11 тысяч лет назад отношения между людьми и хищниками были более гармоничные и мирные, а сюжет отражает лишь редкие случаи агрессии.

Еще одна важная находка – здание округлой формы диаметром 23 метра. Большая часть его высечена в скале и уходит на глубину 5,5 м, что свидетельствует «не о примитивной мысли архитекторов этого бункера», пояснил Некми Карул.

Как писалранее TRT на русском, в Турции житель северо-западной провинции Биледжик при проведении земляных работ во дворе своего дома обнаружил останки людей и предметов, возраст которых составляет порядка 8500 лет. По словам соавтора исследования Эркана Фидана, вероятно, останки принадлежат представителям неизвестной цивилизации, которая проживала здесь на протяжении примерно 1000 лет.