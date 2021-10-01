Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая приговорили к смертной казни известного уйгурского бизнесмена и филантропа Абдугапара Абдурусула за совершение несанкционированного паломничества в Саудовскую Аравию, сообщает «Радио Свободная Азия» (РСА).

Предприниматель из Кульджи Или-Казахской автономной области был арестован этим летом, сообщил РСА его брат Абдусаттар Абдурусул: «Последнее, что я слышал, это то, что моему брату вынесен смертный приговор, и он ждет, когда его приведут в исполнение».

По его словам, обвинение и приговор строятся на том, что Абдугапар Абдурусул самостоятельно отправился в хадж, а не присоединился к одобренной государством туристической группе. Как пояснил Абдусаттар Абдурусул, его брату не предоставили адвоката во время группового судебного разбирательства, что позволяет сделать предположение о незаконном приговоре. Все подобные решения должны быть пересмотрены Верховным судом Китая в Пекине, однако неясно, было ли это дело вообще представлено суду, рассказал он.

Старший сын филантропа Аузер Абдурусул был задержан в 2017 году после возвращения домой с учебы в Турции, супруга Мерхаба Хаджим – арестована в апреле этого года. Сестра бизнесмена пропала без вести и, как полагает ее родственник, перед этим также была задержана. Несколько друзей Абдугапара Абдурусула приговорены к более чем 18 годам тюремного заключения.

42-летний Абдугапар Абдурусул – отец четверых детей, владелец нескольких магазинов, предприятий и других объектов. В последние годы предприниматель потратил часть заработанных средств на строительство мечети для местного населения. По данным издания, власти КНР конфисковали все имущество семьи на общую сумму $14,4 млн.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний, слежки, а также других нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

В начале лета 2020 года 45-й президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

Весной 2021 года США, Канада, Великобритания и ЕС ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров. Правительства многих государств утверждают, что в СУАР действуют «лагеря перевоспитания» для мусульманского меньшинства. Китай все обвинения отрицает.