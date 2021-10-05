Факт того, что координатор американского президента по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк становится ключевым со стороны США персонажем в диалоге с Россией по Сирии, получил лишнее подтверждение после прошедшей в Женеве встречи. В консультациях по сирийскому досье участвовали российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым и специальным представителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым и американцы, возглавляемые одиозным чиновником администрации Джо Байдена.

Турция на высшем уровне донесла до сведения России, что Макгерк – не то лицо, с которым вообще стоит говорить о сирийском досье. Общаясь с журналистами в самолете после своего визита в Сочи, президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что эта тема поднималась в разговоре с Владимиром Путиным. «Есть такой американец – Макгерк. Он словно является режиссером террористических организаций, управляет ими», – отметил глава государства. Отдельное внимание он обратил на то, что в Москве организация ОНС/РПК также открыто присутствует.

Иракское фиаско

В 2008 году Макгерк выполнял функции ведущего координатора двусторонних переговоров между администрацией президента США и правительством Ирака как по стратегическому рамочному соглашению долгосрочного характера, так и по соглашению о безопасности для регулирования временных рамок американского военного присутствия. Некоторое время до этого одиозный переговорщик работал юрисконсультом американского посольства в Багдаде, возглавляемого на тот момент Джоном Негропонте.

Несмотря на то, что декларативно работа Макгерка была направлена на нормализацию жизни иракского общества, реальное положение вещей было иным. После того как в 2006 году к власти пришел премьер-министр Ирака Нури аль-Малики – авторитарный и своевольный шиитский лидер, американский «режиссер террористов» и его команда поспешили поддержать эту кандидатуру, апеллируя к тому, что аль-Малики способен защитить национальные интересы. Макгерка не смутили ни факт этно-конфессиональной разнородности Ирака, ни растущее влияние шиитского Ирана.

Неудивительно, что безалаберность американских стратегов и прогнозистов дала полную уверенность аль-Малики в своих действиях. Второй срок его правления отмечен ужесточением политики по отношению к суннитскому населению, а также стартом беспрецедентного распространения идеологии ИГ. Логично, что затем попытка Макгерка стать послом в Ираке потерпела фиаско: в июне 2012 года Конгресс отказался поддержать его кандидатуру. Макгерк не растерялся и нашел себя в другом – занявшись борьбой с тем, появлению чего и поспособствовал.

Адвокат боевиков

Парадоксально, что в администрации Барака Обамы одиозный переговорщик получил пост спецпредставителя президента США по борьбе с ИГ. Вполне очевидно, что у тех, кто продвигал его кандидатуру, не было никакой рефлексии по поводу генезиса этого террористического «бренда», ставшего проклятьем для Ирака и Сирии. Переход власти к республиканцам не повлиял на позиции дипломата: он покинул свою должность за два года до последних президентских выборов, разочарованный только тем, что США обсуждали идею вывода контингента с северо-востока Сирии.

Такое расстройство вполне объяснимо, учитывая, что именно Макгерк был апологетом активизации американской поддержки боевикам ОНС/РПК. Он был в прямых контактах с террористами и получал от них награды, считая это честью. О недопустимости таких жестов турецкая сторона давала знать администрации президента США неоднократно. Однако Макгерк, следуя своей антитурецкой логике, продолжал создавать искусственную эскалацию в отношениях двух союзников, даже обвиняя Анкару в нерешенных проблемах в сирийской провинции Идлиб.

Немудрено, что, как стало известно в 2017 году, на спецпредставителя президента США в международной коалиции подала в суд целая группа американских активистов, обвинив его в нарушении конституционного порядка. «Каждый должен знать, что мечты кругов, стоящих за Бреттом Макгерком и главарем террористического течения FETÖ Фетуллахом Гюленом, не исполнятся», – говорилось в исковом заявлении. Предсказуемо, но хода судебному разбирательству американские инстанции так и не дали.

Политизация энергетики

Последние высказывания президента Турции прозвучали своевременно. Именно сейчас Макгерк, по ряду сообщений, ведет переговоры с российской стороной по поводу новой авантюры на сирийской арене. В частности, Москва прощупывает Вашингтон на предмет более широкого смягчения американских санкций в отношении сирийского режима. Повод дает старый проект так называемого «арабского газопровода», предполагающий транспортировку углеводородов из Египта в Ливан. Сирия, как, впрочем, и территория Иордании, должны стать звеньями этой цепочки.

Администрация президента Джо Байдена на уровне дипмиссии в Ливане заявила, что готова поддержать энергетическую инициативу. Отдельно на готовность США к исключениям из санкционного режима в отношении Дамаска указала иорданская сторона. Как пояснил недавно министр транспорта Хашимитского королевства Ваджих Азейза, его страна «предприняла дипломатические усилия с целью предоставления королевству исключительного права возобновить торговлю с Сирией». Это означает, что консенсус по поводу легитимности Асада рушится.

Впрочем, персоналия Макгерка в диалоге о Сирии ставит вопрос не только о дипломатической реабилитации режима Башара Асада, но и об антитурецкой направленности всей арабской газовой инициативы. Политизация проекта, декларативно направленного на восстановление ливанской экономики, будет означать движение по пути эскалации в регионе. Но то, что американские прогнозисты способны просчитать долгосрочные последствия конфронтационного подхода, сомнительно. Об их умениях емко рассказывает биография Макгерка.