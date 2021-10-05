Российские власти до выборов в Госдуму руками Минюста буквально пачками признавали издания и работающих в них журналистов «иноагентами». Многие тогда думали, что после станет легче: если «Единая Россия» победит, власти успокоятся. Однако самая масштабная «зачистка» состоялась на прошлой неделе. Более того, сразу после этого ФСБ утвердила новый перечень сведений, за разглашение которых за рубежом можно получить статус-клеймо. Общественность активно подписывает созданную петицию против закона об «иноагентах», который многие эксперты считают нарушением прав человека и основных его свобод.

Как разворачивались последние события?

В последние дни сентября Минюст провел масштабное расширение списка так называемых «иностранных агентов» (кстати, многие издания, даже провластные, пишут этот статус в кавычках). Реестры-«клейма» пополнили сразу 22 человека и несколько организаций, в частности, социальный интернет-портал «Медиазона», занимающийся помощью заключенным проект «Зона права» и общественное движение в защиту прав избирателей «Голос».

Получается, что с начала 2021 года Минюст России внес в реестры «иноагентов» 11 неугодных СМИ, 42 независимых журналиста и 9 НКО. Эти люди и организации пополнили список из 221 «иноагента», принудительно внесенных российскими властями в соответствующие реестры в 2013-2020 годах.

Но если коротко, то, например, среди НКО в нем присутствуют АНО «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры», признанный также экстремистским «Фонд по борьбе с коррупцией», Фонд содействия правовому просвещению населения «Лига Избирателей», программно-целевой Благотворительный Фонд «СВЕЧА», Центр помощи находящимся в кризисной ситуации женщинам и детям «Анна» и т.п. То есть речь идет не только о правах человека и освещении событий, где еще можно заподозрить какой-то сторонний заказ, но и борьбе с ВИЧ, помощи нуждающимся и др.

Глава алтайского отделения «Голоса», теперь еще и «иноагент» Екатерина Кильтау в эфире «Дождя», который летом также был признан иноагентом, заметила: «В конечном итоге мы все там окажемся». Издание «Медуза» (тоже иноагент с лета) в прошлом году написала целую статью с таким же посылом: «Очень скоро вы (да, именно вы) сможете стать «иностранным агентом» – даже этого не заметив». Еще тогда оно предположило, что не за горами то время, когда депутаты решат изменить законы о некоммерческих организациях и СМИ, а также Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и сделают это.

Иноагенты: почему там каждый может оказаться?

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Как заметил новостной портал Алтайского края Amic.ru, по сути, в России «словосочетание «иностранный агент» стоит в одном ряду с понятиями «разведчик» и «шпион».

Причем статус «иноагента» в РФ присваивают и иностранцам, и гражданам. Для этого достаточно заниматься не только расследованиями или политикой, используя зарубежную помощь, но и наукой: любой российский ученый, проводящий исследования на зарубежные гранты (а это распространенная практика, которой потворствовали сами власти, ратуя за кооперацию в области совместных достижений науки), – потенциальный «иноагент». В принципе кому угодно из россиян можно присвоить данный статус, если этот кто-то получает деньги или поддержку из-за границы и как-то помогает другим «иноагентам». По идее, сейчас читать и репостить публикации «иноагентов», а также поддерживать их материально (о чем они все просят, чтобы выжить) не запрещается. Но, учитывая, что «законы, что дышло: куда повернет, туда и вышло»… «Нет никаких гарантий, что такую поддержку или упоминание не расценят как самостоятельную деятельность иноагента», – отмечает даже барнаульский Amic.ru, который трудно заподозрить в симпатиях к либеральному крылу российской политики.

Поэтому, как комментировали «Коммерсанту» юристы еще в прошлом году, «агентами» могут стать десятки тысяч россиян.

Тем более что на днях ФСБ утвердила перечень информации в области российской военной и военно-технической деятельности, которая не относится к государственной тайне, но в случае передачи другим государствам или иностранным гражданам может быть использована против безопасности России. Данный перечень включает в себя 60 пунктов, их полный список опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так, «иноагентом» может стать любой человек за сбор новостей о военной или военно-технической деятельности России, за передачу кому-либо за границу информации о морально-психологическом климате в войсках или о преступлениях в армии, которые расследуются ФСБ и военным следствием СК. Помимо этого, под запретом оказалась информация о модернизации образцов вооружения и данные о применении для разработки оружия квантовых технологий и искусственного интеллекта. В список также включены данные о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры, а также планы по их разработке, информация о финансовом состоянии «Роскосмоса» и финансово-экономические прогнозы развития, сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, приводящих к сдерживанию развития космической госкорпорации.

Как отмечают эксперты, подобный список ФСБ выглядит логичным только на бумаге, поскольку под потенциальное клеймо «иноагента» могут попасть не только аналитики, которые занимаются консалтингом, но и пишущие о военно-промышленном комплексе журналисты и даже военные блогеры, которые отслеживают информацию о перемещениях соединений кораблей или авиации через открытые источники в Сети. Отсюда следует и ужесточение цензуры на различных форумах и в соцсетях: не попадет ли автор банального комментария «над городом вчера авиация кружила» в иностранном Facebook под замес? Скорее всего, власть намеренно оставляет лазейки для свободной трактовки законодательных норм.

Формулировки в документе размыты, поэтому юристы, защищающие права журналистов, уже не смогут однозначно сказать, что тот или иной материал на военную тему является безопасным. «Нельзя говорить о том, что такой материал обязательно станет причиной проблем. Но он может быть использован как неправовой повод для признания лица иноагентом», полагает управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.

Какие реестры иноагентов созданы в России?

В России целых четыре реестра для «иноагентов». Самым первым был создан реестр НКО-иноагентов в 2014 году: в него Минюст включает организации, которые ведут «политическую деятельность». А к ней относятся не только участие в пикетах и организация митингов, но и проведение дискуссий, наблюдение за выборами и даже распространение в соцсетях оценок действующей власти.

В 2017 появился второй – реестр СМИ-иноагентов, причем, как пишет «Коммерсант», журналистом быть не обязательно: «Достаточно «распространять предназначенные для неограниченного круга лиц… сообщения и материалы». Кстати, «распространение» в данном случае подразумевается максимально широко: «иноагентом» в России могут признать даже за экспертный комментарий для редакции-иноагента.

В 2021 году создали третий и четвертый реестры. Соответственно, один – для незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Туда Минюст вносит объединения граждан, которые ведут «политическую деятельность» и финансируются из-за рубежа, но не имеют статуса НКО или СМИ. А другой – для физлиц, осуществляющих «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ» или «политическую деятельность» в интересах иностранного государства.

Для всех реестров принципиальное значение имеет материальная помощь из-за рубежа. Но при этом ее размеры и кратность – совершенно не важны: достаточно даже одного такого факта.

И нельзя не отметить, что изначально в российском законодательстве понятие «иностранного агента» относилось только к некоммерческим организациям, а позднее расширилось до СМИ и добралось до физических лиц.

Какова дальнейшая судьба новоиспеченного иноагента?

Иноагенты из всех реестров должны отчитываться о работе, прибыли и расходах, публиковать отчеты в интернете. Физлицам необходимо создать юрлицо и тоже держать отчет перед государством о личных доходах и расходах.

Также у «иноагентов» появляется особая метка, клеймо – маркировка. Ее, конечно, независимые эксперты уже называют «знаком качества» работы, но она же и связывает людей и организации по рукам и ногам. Названные «иноагентом» СМИ в любой статье и даже рекламе – должны сообщать о своем статусе, причем не только на своем сайте, но и в соцсетях. Более того, коллеги из других изданий, которые цитируют их (правильнее: которые решаться цитировать их), также обязаны указывать статус первоисточника.

Физлица-«иноагенты» тоже обязаны «подписывать» любые свои посты в любых соцсетях. Кроме того, они должны маркировать все обращения в госорганы, органы местного самоуправления, общественные объединения и образовательные организации. Разумеется, таким людям автоматически блокируется возможность занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления.

Абсолютно для всех иноагентов за нарушение этих правил предусмотрены серьезные штрафы, а в некоторых случаях даже уголовная ответственность сроком до 5 лет. «Иноагент» «Медуза» не исключает, что в скором будущем, «вполне возможно, штраф придется заплатить просто за поздравление человека-«иноагента» в соцсети с днем рождения – если вы не укажете в посте, что он «иноагент»».

Учитывая все вышеописанные обстоятельства, после признания «иноагентами» многие организации вынуждены прекращать свою работу. В частности, закрываются СМИ, потому что они теряют инсайдеров, экспертов и главное – рекламодателей. Эксперты называют это не иначе, как «закрыть рты».

Что хотят сказать петицией против «закона об иноагентах»?

Правозащитный медиа-проект ОВД-инфо, который также недавно был признан «иноагентом», при поддержке «собратьев по несчастью», создал на Change.org петицию, адресованную Госдуме, Совету Федерации и Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с требованием отменить закон об «иноагентах». Как отмечается на самом Change.org, вероятнее всего, данная петиция станет одной из наиболее подписываемых на сайте. Всего за несколько дней ее поддержали уже 160 тысяч человек.

В петиции отмечается, что «законодательство об «иноагентах» – откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод». «Мы оцениваем происходящее как акт государственного давления на СМИ и общественные организации, – говорят создатели петиции. – И само законодательство, и сложившаяся правоприменительная практика направлены на ослабление институтов гражданского общества».

В конце августа представители ряда СМИ писали открытое обращение к российским властям. В нем конкретно журналисты требовали отменить закон об «иноагентах» и пересмотреть решения о закрытии изданий их коллег. Им ответили только через месяц: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не будут отменять закон об иностранных агентах, а будут только корректировать. Что уже и делается.

Логика власти понятна. Например, 5 октября международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал часть расследований в рамках проекта «Документы Пандоры» (The Pandora Papers), в котором от России участвовало только одно издание – «Важные истории», признанные Минюстом СМИ выполняющим функцию «иностранного агента».

Журналисты издания проанализировали полученные документы и обнаружили офшоры у некоторых членов Госдумы и Совета Федерации от партии «Единая Россия». Эти депутаты, помимо прочего, поддержали так называемый «закон Димы Яковлева», ограничивший усыновление российских сирот иностранцами, и проголосовали за закон об «иностранных агентах».

Это только маленькая часть информации, которую «Важные истории» и другие признанные «иноагентами» публиковали о коррупции среди политиков, чиновников и генералитета – людей, которые чуть ли не в обязательном порядке имеют недвижимость за рубежом, любят отдыхать за границей на широкую ногу и учить собственных детей по стандартам западных престижных университетов.