Власти Израиля обвиняют Иран в организации несостоявшегося покушения на израильских бизнесменов, которые проживают на Кипре, пишет Русская служба BBC.

О том, что планировалось нападение, сообщили в офисе израильского премьер-министра. Однако пока неясно, сколько человек и кто именно должны были стать жертвами предполагаемого киллера.

Неделю назад полиция арестовала в части Никосии, принадлежащей Северному Кипру, 38-летнего азербайджанца с российским паспортом, которого подозревает в подготовке покушения, поясняет издание со ссылкой на местную прессу.

Предполагаемый наемник прибыл из России через территорию Северного Кипра около трех недель назад и вплоть до ареста находился под наблюдением спецслужб Кипра. В течение двух недель он несколько раз пересекал границу между Северным и Южным Кипром. Лица, с которыми он встречался за это время, взяты в разработку.

Представители израильского правительства заявили, что их органы национальной безопасности внесли свой вклад в раскрытие предполагаемого покушения. Кипрские же власти фактически не распространяются об этой истории.

Начальник полиции острова Стелиос Папатеодору заявил журналистам, что «арестован человек, у которого были обнаружены пистолет и патроны». «Это деликатное дело, поэтому рассмотрение ходатайства о заключении под стражу проходило за закрытыми дверями», – отметил он.

Тегеран предсказуемо отвергобвинения израильских властей в свой адрес. «Этот режим всегда выдвигал необоснованные обвинения против Исламской Республики», – считают в посольстве Ирана в Никосии.