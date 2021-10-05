ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль обвинил Иран в организации покушения на израильтян на Кипре
Кипрская полиция сообщила об аресте 38-летнего мужчины, у которого при себе был пистолет с глушителем. Израиль придерживается версии о связях подозреваемого с Ираном
Израиль обвинил Иран в организации покушения на израильтян на Кипре
Фото: Financialmirror / Others
5 октября 2021 г.

Власти Израиля обвиняют Иран в организации несостоявшегося покушения на израильских бизнесменов, которые проживают на Кипре, пишет Русская служба BBC.

О том, что планировалось нападение, сообщили в офисе израильского премьер-министра. Однако пока неясно, сколько человек и кто именно должны были стать жертвами предполагаемого киллера.

Неделю назад полиция арестовала в части Никосии, принадлежащей Северному Кипру, 38-летнего азербайджанца с российским паспортом, которого подозревает в подготовке покушения, поясняет издание со ссылкой на местную прессу.

Предполагаемый наемник прибыл из России через территорию Северного Кипра около трех недель назад и вплоть до ареста находился под наблюдением спецслужб Кипра. В течение двух недель он несколько раз пересекал границу между Северным и Южным Кипром. Лица, с которыми он встречался за это время, взяты в разработку.

Представители израильского правительства заявили, что их органы национальной безопасности внесли свой вклад в раскрытие предполагаемого покушения. Кипрские же власти фактически не распространяются об этой истории.

Начальник полиции острова Стелиос Папатеодору заявил журналистам, что «арестован человек, у которого были обнаружены пистолет и патроны». «Это деликатное дело, поэтому рассмотрение ходатайства о заключении под стражу проходило за закрытыми дверями», – отметил он.

Тегеран предсказуемо отвергобвинения израильских властей в свой адрес. «Этот режим всегда выдвигал необоснованные обвинения против Исламской Республики», – считают в посольстве Ирана в Никосии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us