К установленному на воскресенье сроку иранские власти потребовали от миллионов афганских мигрантов и беженцев покинуть страну, в противном случае им грозит арест. Как сообщает «Аль-Джазира», на фоне напряженности после 12-дневного конфликта с Израилем и авиаударов США по ядерным объектам Ирана, в стране усилились антимигрантские настроения и меры безопасности.

С 2023 года Иран проводит кампанию по высылке «нелегальных» иностранцев. В марте правительство дало афганцам без права на проживание срок до 6 июля, чтобы покинуть страну добровольно. С тех пор, по данным Международной организации по миграции (МОМ), из Ирана уехали более 700 тыс. афганцев, из них более 230 тыс. — только в июне. ООН сообщает, что в дни конфликта с Израилем Иран депортировал до 30 тыс. человек в сутки — по сравнению с 2 тыс. ранее.

По оценкам, в Иране проживает около 4 млн афганцев, многие из которых живут там десятилетиями. Несмотря на заявления властей о приоритете национальной безопасности, многочисленные свидетельства указывают на рост антияфганских настроений. Ресторатор Батуль Акбари рассказала «Аль-Джазире», что ей больно видеть, как «людей высылают из единственного дома, который они знали». «Мы родились здесь. У нас два дома — Афганистан наших родителей и Иран, в котором мы выросли», — сказала она.

Студент Мохаммад Насим Мазахери заявил, что депортации «разрывают семьи». Представитель ООН в Афганистане Арафат Джамал описал сцены на границе: автобусы с истощенными, растерянными людьми, у которых нет ничего. По его словам, массовый отъезд стал частью более широкой тенденции, усилившейся на фоне войны, но начавшейся задолго до нее.

По данным ООН, из 1,2 млн афганцев, вернувшихся домой в последние месяцы, более половины были высланы из Ирана после мартовского ультиматума. Власти отрицают целенаправленные репрессии, однако, как отмечает корреспондент «Аль-Джазиры» Ресул Сердар, афганцев все чаще обвиняют в экономических проблемах и дефиците ресурсов, особенно после слухов о том, что Израиль якобы завербовал некоторых из них в шпионы.