Окружной судья Эндрю Картер отказался отклонить иск семьи погибшего американского юноши, утверждающей, что два российских банка позволили группе поддерживаемых Россией сепаратистов сбить самолет авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом в 2014 году. В итоге окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка проведет 14 октября предварительные слушания по иску семьи погибшего в авиакатастрофе в небе над Украиной Куина Шансмана к российским Сбербанку и банку ВТБ, а также сервисам перевода денег Western Union и MoneyGram.

Закон о борьбе с терроризмом устанавливает основания для подачи иска гражданами США против банков, которые оказывают материальную поддержку террористическим группировкам. Однако истцам нужно доказать, что американские суды обладают юрисдикцией для рассмотрения их дел.

Это ключевой вопрос в иске родителей и сестры Куинна Шансмана, которому было 18 лет и который летел на семейный отдых на борту малазийского самолета.

Семья Куина Шансмана обратилась в американский суд еще в 2019 году. На протяжении двух лет суд рассматривал различные возражения ответчиков относительно возможности рассмотрения дела. «Мы понимаем, что нашего сына не вернуть. Но мы намерены выявить и привлечь к ответственности всех, кто причастен к его убийству», — отмечал в интервью СМИ Томас Шансман, отец погибшего юноши.

Представители семьи Шансмана утверждают, что российские Сбербанк и ВТБ, а также американские сервисы перевода денег Western Union и MoneyGram использовались для финансирования самопровозглашенной ДНР – сепаратистского образования, ответственного за крушение самолета Malaysain Air.

Истцы настаивают, что Нью-Йорк обладает юрисдикцией в данном деле, поскольку Сбербанк и ВТБ регулярно и намеренно переводили средства сепаратистской группировке через корреспондентские счета в американских банках в Нью-Йорке. Так, адвокаты истцов предъявили документы о двух денежных переводах, адресованных «ДНР», которые были отправлены через корреспондентские счета Сбербанка и банка ВТБ в Bank of America и Bank of New York Mellon. По их данным, Сбербанк многократно использовал американские банки для перевода денег сепаратистам. Адвокаты также представили копии размещенных в интернете инструкций «ДНР» с рекомендацией использовать счета двух российских банков в Америке для перевода пожертвований.

В мае 2021 года сообщалось о том, что кабинет министров Нидерландов подает в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России за ее роль в катастрофе рейса MH17 на востоке Донецкой области. Пассажирский самолет сбила ракета комплекса, который, как установили независимые СМИ и украинская разведка, российские спецслужбы передали сепаратистам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.